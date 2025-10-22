台青答中評：紀念台灣光復有助台胞認清歷史

來自台灣彰化的青年林景茂接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月22日電（記者 陳思遠）21日，紀念台灣光復80周年分享會在北京台灣會館舉行。來自台灣彰化的青年林景茂在分享會期間接受中評社記者採訪時表示，聯大第2758號決議充分體現了一個中國原則，證明了世界上衹有一個中國，不存在所謂的“兩個中國”或“一中一台”。他認為，紀念台灣光復有助於台灣青年瞭解歷史真相，認識到台灣光復意味著台灣同胞從此擺脫日本殖民統治，堂堂正正做回中國人。



林景茂目前在北京大學國際政治專業攻讀博士研究生，祖籍福建漳浦。在紀錄片《光陰的故事》中，他參與了有關台灣民眾抗日、台灣光復以及聯大第2758號決議等內容的拍攝。



談及紀念台灣光復的意義，林景茂指出，當前不少台灣青年因受島內“去中國化”教育影響，對台灣光復的歷史認知存在偏差，在認同上也出現一些誤會。台灣光復對於台灣同胞而言是一件非常重要的事情，意味著台灣人終於可以堂堂正正的做回中國人，而不是成為日本殖民政權下的二等公民。他表示，在台灣光復80周年這個節點，通過慶祝及紀念台灣光復，可以向島內親友傳遞真實歷史，幫助他們認清根源，從而樹立正確的認同觀念。



“聯大第2758號決議是非常重要的，它體現了一個中國原則，證明了世界上衹有一個中國，不存在所謂的‘兩個中國’或‘一中一台’。”林景茂在參與《光陰的故事》紀錄片拍攝過程中，對聯大第2758號決議感觸最深。



他表示，該決議在國際法層面確認了中華人民共和國政府是全中國唯一合法代表，具有重大歷史與政治意義。拍攝時，紀錄片片段中再現了1971年聯大第26屆會議恢復中華人民共和國合法席位、中國代表團團長喬冠華開懷大笑的經典場景，那一幕令他深受觸動，也與其學術研究緊密結合，引發了深刻共鳴。

