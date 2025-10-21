新型眼部植入系統幫助失明患者恢復視力

中評社北京10月21日電／據新華社報導，很多老年人因年齡相關的黃斑變性逐步喪失視力。法國國家健康與醫學研究院等機構20日表示，研發出一種眼部植入系統，可使80%的患者部分恢復視力。



年齡相關性黃斑變性通常發生在60歲後，是全球範圍內導致失明的首要原因。其特點是視網膜中央負責精細視覺和細節識別的黃斑受損，正是這部分功能使我們能夠閱讀和識別人臉。年齡相關性黃斑變性包括幹性（萎縮性）和濕性（滲出性）兩種，幹性表現為感光細胞逐步消失，患者的周邊視覺雖保持完整，但高分辨率的中心視覺完全喪失。目前針對幹性年齡相關性黃斑變性尚無有效治療方法。



法國國家健康與醫學研究院等機構聯合研發出一種旨在為此類患者恢復視力的眼部植入系統。該研究成果已發表在美國《新英格蘭醫學雜誌》上。



該系統名為Prima，由一枚視網膜下植入物和一副增強現實眼鏡組成。植入物大小為2毫米×2毫米，厚30微米，需通過手術植入視網膜下方，以替代因疾病而受損丟失的感光細胞。眼鏡配備微型攝像頭以捕捉周圍影像，並將視頻傳至隨身計算機，由算法對圖像進行增強，可將其放大、提升對比度與亮度，隨後把視頻轉換為紅外光束，實時投射到視網膜下植入裝置。該裝置接收紅外信號並刺激鄰近神經元，將信息傳至大腦。



共38名患者參與臨床研究，他們視力嚴重受損，難以辨認標準化視力表上的字母，其中32人完成研究。佩戴Prima一年後，81%的受試者可在視力表上多讀至少10個字母；78%的受試者可多讀至少15個字母；效果最好的能多讀59個字母。84.4%的受試者表示能夠閱讀字母、數字和單詞。



此外，共在19名受試者中觀察到26例嚴重不良事件，均屬風險分析中已預期的情況，包括高眼壓、視網膜下出血等，絕大多數發生在術後兩個月內，其中大多數已自行緩解或經醫學干預迅速解決，總體耐受性良好。