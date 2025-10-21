公安機關偵破緬北果敢徐老發犯罪集團專案

中評社北京10月21日電／據人民網報導，重慶市第五中級人民法院近日一審公開開庭審理了徐發啟等5名被告人詐騙、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、走私、販賣毒品、偷越國（邊）境一案。



2024年1月30日，依托中緬執法安全合作機制，徐發啟等人被中國警方從緬甸押解回國，徐發啟的落網歸案標誌著這個盤踞在緬北果敢地區的新興地方武裝勢力被徹底鏟除。



徐發啟，又名徐老發，男，54歲，緬甸人，緬甸撣邦果敢自治區西山區楂子樹鄉鄉長、果敢“新平街民兵隊”總指揮，擔任詐騙集團“盛源集團”董事長，大肆對我公民實施電信網絡詐騙犯罪。



2023年7月，公安部部署開展打擊緬北涉我犯罪專項工作。同年9月，公安部部署重慶市公安局對徐老發犯罪集團開展專案偵查。隨後，在公安部統一指揮下，專案組先後赴緬甸、柬埔寨、老撾等地開展國際執法合作，該犯罪集團多名“金主”骨幹相繼落網。



經偵查查明，2019年左右，徐老發勾結“金主”，以“盛源集團”名義在果敢開發、經營詐騙園區，利用其擁有的武裝力量為“盛源集團”各詐騙園區提供武裝庇護並謀取暴利。



“盛源集團”利用徐老發在當地的影響力不斷擴張，逐步形成“集團—園區—公司—小組”組織嚴密、建築面積達22萬平方米的14個規模化詐騙園區。



因原有武裝力量不能滿足武裝護詐需要，徐老發於2021年組建“新平街民兵隊”，形成“大隊—中隊—班組”層級明確的武裝勢力，豢養400餘名兵力對詐騙園區實行武裝暴力管控。



在徐老發的庇護縱容下，園區管理人員採取虐待、毆打和“黃賭毒”等手段威逼利誘底層電詐人員，甚至殺害不服從管理、不能完成詐騙業績人員。



通過收取場地租金、人頭費、安保費等形式，徐老發攫取巨額非法利益，壯大武裝力量，與詐騙團夥緊密勾連、相互依存，形成“以詐養兵、以兵護詐”的犯罪模式，發展成為緬北果敢地區新興地方武裝勢力的典型代表。

