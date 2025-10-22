台籍抗日志士林正亨之子：台灣回歸不會太遠

台籍抗日志士林正亨之子林義旻參加紀念台灣光復80周年分享會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月22電（記者 陳思遠）“現在戰爭是勝利了，故鄉也已經收復，你要為你作戰九年的兒女光榮而驕傲……”在紀念台灣光復80周年分享會上，台北青年林彥辰、林冠廷共同朗誦抗日志士林正亨的家書。字裡行間滿溢的愛國赤誠，深深打動了在場每一位聽眾。



林正亨是台灣霧峰林家的第八代傳人，一位英勇的抗日志士和革命烈士。1937年全面抗戰爆發後，他毅然投筆從戎，考入南京中央陸軍軍官學校。畢業後，他奔赴戰場，先後參加廣西昆侖關戰役，並隨中國遠征軍赴緬甸作戰。在緬北的一場慘烈白刃戰中，他身負16處重傷，雖奇跡生還，雙手卻落下殘疾。



在分享完林正亨的事跡後，林彥辰、林冠廷走下舞台，與席間一位老人深情擁抱，這位老人正是台籍抗日志士林正亨之子林義旻。



“國比家大。”林義旻回憶，父親因目睹國民黨腐敗，選擇加入中國共產黨，1946年，父親帶著年幼的他返回台灣開展地下工作，1950年不幸英勇就義。他強調，“有國才有家” 是林家世代傳承的家訓，馬英九曾為霧峰林家題寫對聯“三代民族英雄、百年台灣世家”，正是對家族愛國精神的高度認可。



父親犧牲後，林義旻經組織安排輾轉來到北京，在黨的培養下長大成人。自1960年起，他在《北京日報》社擔任記者，一幹就是43年。退休後，他仍堅持投身兩岸交流工作，曾策劃拍攝反映家族歷史的電視劇《滄海百年》，讓家國敘事在台灣島內廣泛傳播。

