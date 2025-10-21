遼寧省啟動產品碳足跡標識認證國家試點

中評社北京10月21日電／據人民網報導，10月20日，遼寧省產品碳足跡標識認證試點啟動儀式在鞍山舉行，標誌著遼寧省在探索產品全生命周期綠色管理、構建低碳產業體系方面提出新路徑。



產品碳足跡標識認證是指用以證明產品在其生命周期過程中，產品碳足跡量化結果及一致性符合認證要求，並能夠實現持續的自主溫室氣體減排或清除增加的產品碳標識認證活動。



2024年8月，市場監管總局會同生態環境部、國家發展改革委、工業和信息化部聯合印發《關於開展產品碳足跡標識認證試點工作的通知》，在有條件的地區和成熟行業，優先聚焦市場需求迫切、減排貢獻突出、數據收集完整、產業鏈供應鏈帶動明顯的重點產業和領域開展碳足跡標識認證試點工作。經國家認監委評審，遼寧省營口、鞍山、丹東、撫順等市鋼鐵（菱鎂製品）成功入選全國產品碳足跡標識認證試點。鋼鐵（菱鎂製品）是遼寧省重點優勢傳統產業，率先開展產品碳足跡標識認證，對於促進全省菱鎂行業加快綠色低碳轉型，打造菱鎂產品高端品質和國際品牌，將發揮重要作用。



為穩妥有序推動試點工作落實，今年以來，遼寧省市場監管局按照“政企協同、社會聯動、多元共治”的原則，錨定綠色低碳，統籌分步實施，大力推動碳足跡管理標準制定、技術創新和應用實踐。先後聯合省生態環境廳、省發展改革委、省工業和信息化廳印發了《遼寧省產品碳足跡標識認證試點工作方案》，組建了遼寧省產品碳足跡標識認證聯盟，同時啟動了標準制定等工作。



下一步，遼寧省市場監管局將在“雙碳”戰略引領下，以質量認證賦能綠色低碳治理，指導試點地區立足行業優勢，先行先試、大膽實踐，爭取形成效益突出、可復制可推廣的優良案例，助力重點行業綠色低碳轉型，推動高質量發展，為全國碳達峰碳中和貢獻“遼寧方案”。