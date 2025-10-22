中評編譯：對放棄“一個高麗”原則的憂慮

中評社首爾10月22日電（記者 崔銀珍編譯）在10月19日《朝鮮日報》專欄中，前青瓦台外交安保首席秘書、韓半島未來論壇理事長千英宇指出，統一部長鄭東泳於9月18日在“國際韓半島論壇”以及本月14日的國政監察中，多次發表擁護“兩國論”的言論，並就此指出，統一部長公然提出否定統一部存在理由的違憲主張，實屬輕率之舉。他強調，放棄“一個高麗(Korea)”原則，無異於背叛同胞、對歷史犯罪。以下為編譯全文：



統一部長鄭東泳對朝鮮的“示好”舉動愈演愈烈。其間，既有近似容忍朝鮮核武的發言，也有要求中斷前線地區軍事演習的突兀主張。然而，最為嚴重的問題在於，他在為金正恩的“兩國論”辯護時所表現出的過度熱情與固執。他甚至不惜歪曲事實，將“兩國論”描繪成仿佛是實現半島和平與統一的“靈丹妙藥”，以此惑世誣民。



鄭部長於9月18日在“國際韓半島論壇”開幕致辭中聲稱，對朝政策的核心在於將朝鮮的“敵對性兩國論”轉化為“和平性兩國論”。儘管國家安保室長魏聖洛已明確表示“韓國政府層面不承認‘兩國論’”，鄭部長仍在本月14日的國政監察中再次固執己見，堅持其“和平性兩國論”。他甚至拋出“正因為現在無法走向兩國，所以才無法走向統一”這一荒謬詭辯。這種邏輯無異於說，分居的夫妻因未能離婚而無法復合。統一部長在未經外交安保團隊內部協調的情況下，擅自改變對朝政策範式，並公然提出否定統一部存在理由的違憲主張，實屬輕率。



2023年12月，金正恩提出的“敵對性兩國論”，其本質在於將韓國界定為不可往來的外國，從而將作為交流合作與統一對象的韓國從朝鮮民眾的認知中抹去。對朝鮮而言，自由繁榮的大韓民國的存在本身，即是對金正恩體制的生存威脅；其政權的命運系於阻斷韓國文化的流入。因此，南北關係在其邏輯下必然是根本上的敵對關係，因為“兩國論”的生命力正源於敵對性。由此可見，無論是所謂“和平性”還是“敵對性”，“兩國論”最終都只會強化朝鮮拒絕統一的路線。

