荷蘭皇家飛利浦公司全球首席執行官賈博瑞（圖片來源：人民網） 中評社北京10月21日電／據人民網報導，“中國是飛利浦全球第二大市場，瞭解中國發展對我們至關重要。為貼近中國市場，我每個季度都會來中國，欣喜地看到今年以來中國經濟持續穩中向好，消費市場保持平穩增長態勢，這為飛利浦發展帶來重要機遇。”日前，荷蘭皇家飛利浦公司全球首席執行官賈博瑞在接受記者採訪時表示。



“近期，得益於中國市場消費復甦，飛利浦在華終端銷售也實現增長，這非常令人鼓舞。”賈博瑞介紹，2024年飛利浦健康生活業務約占全球銷售額的20%，而中國消費市場對這項業務發展貢獻巨大。



“當前，中國在飛利浦全球創新網絡中發揮重要作用。”賈博瑞表示，中國持續推進高水平對外開放，在人工智能領域發展迅速，《“健康中國2030”規劃綱要》穩步實施，這些都為飛利浦在華發展帶來巨大機遇。飛利浦正積極籌備建設北京創新中心，加速“在中國、為中國”的創新，推動“在中國、為世界”的技術突破。他認為，中國擁有龐大的市場規模和海量數據，同時具備非常強大的科研與工程師隊伍，使很多人工智能開發能夠高效進行。“中國在人工智能領域取得了重大進展，基礎模型的開發速度以及應用能力讓世界驚嘆。”賈博瑞說。



賈博瑞表示，飛利浦正在運用中國的人才庫和創新生態系統等資源，開發既能支持中國本地醫療系統，又能貢獻全球發展的具體應用。飛利浦長期與中國頂尖學府、頂級醫院及行業夥伴建立緊密研究合作。“中國醫療創新成果正走向全球。中國的人工智能能力建設，不僅將更好地支持本土醫療需求，也為全球創新實踐提供借鑒。”賈博瑞說。



“中國現在是，未來仍將是全球重要製造中心，在醫療健康、消費電子、汽車等領域顯示出了生產和創新潛力。”賈博瑞表示，中國經濟增長內生動力十足，推動製造業實踐和創新發展，“這些創新發展將為經濟增長提供更加澎湃的動力”。



中國積極以自身行動維護產供鏈穩定，給賈博瑞留下深刻印象。“例如，在醫療器械生產中，我們得到了中國相關部門的支持，以確保關鍵原材料的穩定供應。”他表示，目前，飛利浦在中國有5個生產基地，對飛利浦全球產品生產貢獻巨大，其中蘇州醫療影像基地正在進一步擴建，“中國的生產基地不僅能夠滿足本土市場需求，還能供應世界其他地區”。



今年是中歐建交50周年。賈博瑞表示，飛利浦願做歐中合作的橋梁，歐洲和中國一直是彼此的強大夥伴，期待未來雙方關係更加深入。“我們主張架橋而非築墻，為創新投資創造最佳條件。”賈博瑞表示，飛利浦將持續促進歐中學術機構、公司、醫院等人才的雙向交流與合作。