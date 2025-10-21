海鮮“消費地圖”拓展的啟示

中評社北京10月21日電／據人民網報導，充分發揮我國經濟縱深廣闊的優勢，持續釋放超大規模市場潛力，“通”是重要發力點



挖掘新的消費增長點，不意味眼光只能盯著新業態新模式。傳統消費裡面也有新的潛能



假期返回山區老家，發現相比以往，餐桌上多了海鮮的身影。拋出疑惑，得到的回答是：咱們山溝里以前怕變質，只偶爾吃些冷凍海鮮，現在快遞方便了，送過來還很鮮活，好吃又不是很貴。交通物流的進步引領飲食之變，折射消費市場的大趨勢。



直觀的感受，有客觀的數據作支撐。一份報告顯示，今年國慶、中秋假期，某生鮮平台的帝王蟹整體銷售額同比增長185%，且二線及以下城市消費增速遠超北上廣。去年我國水產品總產量7366萬噸，同比增長3.5%，批發市場成交量額實現雙增長。曾經在一些中西部城市，吃海鮮是個稀罕事，如今海鮮消費日漸大眾化。高品質海鮮突破地域限制“游”上全國百姓的餐桌，既是消費提質擴容的表現，又蘊藏著激發消費潛力的“鑰匙”。



習近平總書記強調，“要積極擴大國內需求”“創造更多消費場景，持續釋放消費和投資潛力”。消費潛力從何而來？歸根到底源自人民日益增長的美好生活需要，源自從“有沒有”轉向“好不好”的需求升級。緊扣變化和趨勢，更好滿足消費新需求，才能持續拓展消費新空間。



做好“通”的文章。“海鮮下鄉”漸成趨勢，背後日益完善的物流網絡發揮了重要支撐作用。甘肅蘭州，梭子蟹、皮皮蝦等應季海貨集中上市的季節，部分品類相比上半年降價超30%，市民樂享“海鮮自由”。山城重慶，交易市場里南美白對蝦、生蚝被商戶麻利地搬上貨台，而20小時前它們還身處黃海之濱。



充分發揮我國經濟縱深廣闊的優勢，持續釋放超大規模市場潛力，“通”是重要發力點。加快完善交通物流體系，方能進一步降低消費成本、提升消費品質、豐富消費選擇、增強消費信心，讓消費主引擎動能更強勁。

