“中國企業500強”見證經濟活力

中評社北京10月21日電／據人民網報導，入圍門檻實現23連升，千億規模企業數量增至267家，有15家企業的營業收入超過萬億元……前段時間，“2025中國企業500強”榜單發布，中國大企業實現規模和質量雙重躍升，展現著中國經濟高質量發展的韌性與活力。



企業是經濟活動的主要參與者、就業機會的主要提供者、技術進步的主要推動者，在國家發展中發揮著十分重要的作用。500強企業更是企業中的領頭羊、佼佼者，對各行業發展起到引領作用，其發展狀況是經濟發展的晴雨表。



榜單年年發布，今年的數據新在何處？從中能看到什麼？有3個觀察視角，幫助我們理解中國經濟活力。



國企民企“雙輪驅動”，築牢市場活力根基。500強企業中，國企251家、民企249家，數量基本持平，這背後是兩種所有制經濟各展所長、互補共進的生動實踐，是堅持和落實“兩個毫不動搖”的鮮活體現。



中國中車深耕軌道交通裝備研發，CR450動車組引領全球高鐵潮流；國家電網構建新型電力系統，為新能源發展提供堅實支撐……國企在關乎國計民生的關鍵領域扛起重任。比亞迪等車企以技術創新推動新能源汽車產銷量領跑全球市場，互聯網科技企業通過數字技術重塑消費與供應鏈生態……民企在更多新興領域成為“活力源”。各類經營主體千帆競發、形成合力，讓中國經濟的抗風險能力與創新活力持續增強。



製造服務“雙向賦能”，重塑產業體系競爭優勢。從500強企業的營收來看，製造業企業營收貢獻率40.48%，服務業企業貢獻率40.29%，兩大產業的均衡發力，打破了“製造強則服務弱”“服務興則製造衰”的偏見，構建起“製造築基、服務增值”的現代產業格局。

