美澳就稀土開發達成協定　日本也參與其中

中評社香港10月21日電／日經新聞報導，美國總統特朗普10月20日與澳大利亞總理阿爾巴尼斯在白宮舉行會談。兩人就以稀土類為中心的重要礦產開發簽署了協議文件。



據白宮稱，兩國政府將在半年內投資超過30億美元，開發8萬億日元規模的資源。日本也將部分參與其中。



特朗普在開場白中表示，“這是經過5個月左右的談判、終於要簽署的協定。能夠在他訪問美國之前達成協定真是太好了”。特朗普強調稱“到1年後將能夠大量獲得稀土和重要礦產，變得毫不費力”。



阿爾巴尼斯強調稱“這是進一步提高我們關係的協議”。



阿爾巴尼斯表示，協議將由多個開發項目組成。包括美國鋁業等在澳大利亞推進的聯合開發項目和美國企業在澳大利亞實施的加工處理投資項目等。還透露日本也將參與其中一個項目。



美國對中國稀土的依賴已成為中國在貿易談判中的王牌。中國政府10月公佈了新的管制措施，要求含有本國產稀土0.1%以上的海外產品在出口時必須得到中國政府的許可。特朗普政府對此強烈反對。



美澳為了降低對中國的依賴，將加緊合作開發。澳媒報導稱，將縮短項目審批時間，加強監管以防止重要礦產落入中國手中。美澳將合作建立從資源開採到加工的一條龍供應鏈。



澳大利亞是世界上屈指可數的稀土生產國，但在從礦石中提取金屬的加工能力上存在弱點。澳大利亞最大的稀土公司萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths）把部分加工工序轉移到西澳大利亞的新基地，已經出現了完善供應鏈的動向。



此次決定新投資1億美元的澳大利亞企業阿拉弗拉稀土公司（Arafura Rare Earths）的“諾蘭項目（Nolans Project）”一旦啟動，將佔世界稀土產量的5%。將致力於高性能磁鐵所使用的鐠釹（NdPr）的開採和加工。



在美澳防務合作方面，阿爾巴尼斯要求特朗普按計劃提供核潛艇。根據美澳和英國的安全保障框架“AUKUS”，美國計劃在2030年代最多向澳大利亞出售5艘核潛艇。



在特朗普第二次上台執政後，美國國防部正在調查該計劃能否實現。特朗普針對提供核潛艇向記者表示，“長期以來，我們一直在努力解決這個問題”。暗示有可能將按計劃提供核潛艇。