兩代台胞共同心聲：台灣人始終是中國人

北京大學國際政治專業博士的台灣青年林景茂正在分享他的故事（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月22日電（記者 陳思遠）“共鑄中華 光陰為證”——紀念台灣光復80周年分享會在北京台灣會館舉行，不少台灣同胞也前來參加此次活動。其中，正在北京大學國際政治專業攻讀博士的台灣青年林景茂和67歲台胞範振國在採訪中一致表示，紀念台灣光復具有重大歷史與現實意義，兩岸應加強交流、增進認同，共同傳承不能被磨滅的民族記憶。



林景茂指出，島內教育長期淡化“台灣光復”的意義，導致不少年輕台胞對其重要性認知不足。他強調，台灣光復不僅是歷史事實，更標誌著台灣同胞擺脫日本殖民統治、重新“做回堂堂正正的中國人”。他結合自身經歷談到，在台灣，光復節以往不放假，容易使年輕人忽視其意義；而來到大陸後，通過深入瞭解台胞抗日史實，他認識到光復的本質是“重歸祖國”。



針對所謂“中國人身份是外部強加”的論調，林景茂以台灣同胞長達數十年的抗日鬥爭，以及通過各種文化與社會運動維繫民族認同的歷史事實予以駁斥。他指出，“做中國人”是台灣人民自主的選擇和歷史主流，近年來島內推行的“去中國化”教育實為違背歷史真相的倒行逆施。



就如何推動青年一代正確認識歷史，林景茂認為應善用短視頻、動畫等新媒體形式，將真實歷史內容生動傳播給島內親友。他舉例提到，近期在台灣引發關注的電視劇《沉默的榮耀》，正是通過呈現隱蔽戰線歷史，打破了許多台灣青年對兩岸關係的刻板認知。此外，他也建議以漢服體驗等文化互動為切入點，借助台灣青年喜愛分享的特點，在社交平台傳播中華傳統文化，潛移默化增強認同。

