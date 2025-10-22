蘇輝：兩岸同胞要攜手凝聚民族復興磅礴力量

全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝（中評社 海涵攝） 中評社北京10月22日電（記者 海涵）全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝出席以“中國心·民族魂——紀念台灣光復80周年”為主題的第十二屆大江論壇並致辭。她號召，兩岸同胞攜起手來，積極參與到中國式現代化偉大進程中，凝聚實現民族復興的磅礴力量；傳承和弘揚偉大民族精神、偉大抗戰精神，賡續愛國主義光榮傳統，在同心實現中華民族偉大復興進程中完成祖國統一大業；堅決反對“台獨”分裂行徑和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園。



蘇輝表示，80年前，中國人民經過艱苦卓絕的浴血奮戰，贏得了抗日戰爭的偉大勝利，同時也結束了日本對台灣的殖民統治，迎來了台灣回歸祖國的歷史時刻。台灣光復是包括台灣同胞在內全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利。我們紀念台灣光復就是銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，傳承和弘揚偉大的民族精神、抗戰精神，共謀和平發展，同心致力於實現強國建設、民族復興的偉業。



蘇輝指出，我們不會忘記兩岸同胞自近代以來共同經歷的深重苦難；我們不會忘記兩岸同胞用鮮血和生命譜寫了反抗日本殖民統治、爭取台灣回歸祖國的光輝篇章；我們不會忘記廣大台灣同胞為全民族抗戰做出的犧牲和貢獻。



蘇輝表示，歷史承載過去，也啟迪未來。今年是台灣光復80周年，在新的歷史起點上，我們要繼續推動兩岸關係的和平發展和融合發展，共同書寫推進祖國統一大業新篇章，共創民族復興偉業的新榮光。

