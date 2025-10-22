吳榮元：台灣的未來必然與祖國血脈交融

台灣勞動黨主席吳榮元（中評社 海涵攝） 中評社北京10月22日電（記者 海涵）台灣勞動黨主席吳榮元21日參加以“中國心·民族魂——紀念台灣光復80周年”為主題的第十二屆大江論壇並致辭。他表示，實現國家的最終統一，是歷史的召喚，也是民族復興的應有之義。台灣的未來，必然與祖國緊密相連、血脈交融。



吳榮元指出，2025年，是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。80年前，隨著日本帝國主義的潰敗，中華兒女以無比的堅韌與英勇，贏得了反侵略鬥爭的偉大勝利。台灣，也自此擺脫了殖民壓迫，重歸祖國懷抱。這不僅是歷史的正義昭雪，更是我們民族精神的深刻體現。



吳榮元表示，這一重大的歷史事件，深刻鐫刻在中華民族的共同記憶中，是我們兩岸同胞心靈相通的根脈所系，也是“中國心、民族情”最真摯的詮釋。



他分析，從歷史與法理來看，台灣光復的事實不容辯駁。台灣自古就屬於中國，是中華民族不可分割的血脈延續。1895年，清政府在甲午戰爭失敗後，被迫簽訂不平等的《馬關條約》，台灣被日本非法侵佔。但是，中國人民從未承認這一殖民統治，歷代政府也從未放棄對台灣的主權，讓台灣回家，始終是全民族不屈追求的神聖使命。



吳榮元強調，這段歷史的光榮，更有著莊嚴的國際法理為其背書。1943年的《開羅宣言》就已明確提出：“日本所竊取於中國之領土，如滿洲、台灣、澎湖列島等，歸還中國。” 這一國際檔，與後來的《波茨坦公告》和日本降書，共同構成了戰後國際秩序的基石。台灣的光復，是我們中華民族抗戰勝利的重要成果，也是國際公理與正義的體現。任何妄圖否認的行徑，都是對歷史事實的背叛，是對國際秩序的挑釁，更是對全體中國人民尊嚴的踐踏。

