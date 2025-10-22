大江論壇：兩岸同胞共憶台灣光復

論壇現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月22日電（記者 海涵）台盟中央10月21日在京舉辦以“中國心·民族魂——紀念台灣光復80周年”為主題的第十二屆大江論壇。本屆大江論壇邀請島內政黨、協會的代表人士、抗日志士後代和台灣青年代表共聚一堂，旨在聆聽彼此心聲，回溯共同足跡，共擔民族大義。



全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝出席開幕式並講話，指出兩岸同胞自近代以來共同經歷了深重苦難，共同用鮮血和生命譜寫了反抗日本殖民統治、爭取台灣回歸祖國的光輝篇章，廣大台灣同胞為全民族抗戰作出了不容磨滅的犧牲和貢獻。她號召，兩岸同胞攜起手來，積極參與到中國式現代化偉大進程中，凝聚實現民族復興的磅礴力量；傳承和弘揚偉大民族精神、偉大抗戰精神，賡續愛國主義光榮傳統，在同心實現中華民族偉大復興進程中完成祖國統一大業；堅決反對“台獨”分裂行徑和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園。



開幕式上，全國政協港澳台僑委員會副主任許又聲、台灣勞動黨主席吳榮元分別致辭。



許又聲表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。9月3日，習近平總書記在紀念大會上發表重要講話，深刻闡明中國人民抗日戰爭的重大貢獻、歷史啟示，鮮明揭示正義必勝、和平必勝、人民必勝的偉大真理，向全世界莊嚴宣示：“中華民族偉大復興勢不可擋！人類和平與發展的崇高事業必將勝利！”講話鼓舞人心，催人奮進，極大地激發了全國人民的民族自信心自豪感。



吳榮元表示，2025年是台灣光復80周年，也是中華民族偉大復興進程中的一個關鍵時刻。實現國家的最終統一，是歷史的召喚，也是民族復興的應有之義。台灣的未來，必然與祖國緊密相連、血脈交融。他號召兩岸同胞，要守望相助、攜手奮鬥，以我們的“中國心”凝聚起磅礴的民族力量，以我們的“民族情”續寫和平統一的光榮篇章。

