戚嘉林答中評：鄭麗文當選或成兩岸政治突破

台灣統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林（中評社 海涵攝） 中評社北京10月22日電（記者 海涵）台灣統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林21日參加第十二屆大江論壇期間就國民黨主席選舉相關議題接受中評社記者採訪。他認為，鄭麗文當選國民黨主席或許會成為島內政治和兩岸政治的一個突破。只要鄭麗文有所作為，國民黨內不同派系也會歸隊，不可能完全站在其對立面，進行“名不正言不順”的反抗。



戚嘉林認為，在當前兩岸關係嚴峻局勢下，鄭麗文勝選出任中國國民黨主席是島內政情最大變化。他指出，鄭麗文是藍營選舉中第一次以旗幟鮮明的中國人認同政見而勝選者。



戚嘉林就此次國民黨黨主席選舉的影響進行分析。他說，這雖是中國國民黨黨內選舉，但因選戰激烈，島內媒體大幅報導，可說是對島內社會進行了一次有關國族認同的密集政治課，無疑是對選舉的最大衝擊，其影響力前所未有。此外，這次選舉是國民黨內意識型態世代交替，也是黨內權力世代交替，使國民黨的未來政治作為將不再背負藍營舊式思維的政治包袱，甚至有望摒除長久以來國民黨拿香跟拜、與民進黨拼誰更本土的陰影。



國民黨內派系林立，鄭麗文當選後是否能推動其政見成為黨內共識？戚嘉林告訴中評社記者，兩千年前韓非子就講過“名氣”的重要性。鄭麗文現而今已經當選，有了“名氣”，且其政治正當性來源於黨內黨員的自由投票。在這種條件下，鄭麗文勝選後，黨內大佬也都紛紛向其表達祝賀。



戚嘉林指出，只要鄭麗文有所作為，國民黨內不同派系也會歸隊，不可能完全站在其對立面，進行“名不正言不順”的反抗。

