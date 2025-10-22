許孟祥答中評：真愛台灣就應尊重歷史真相

台灣勞動黨副秘書長許孟祥（中評社 海涵攝） 中評社北京10月22日電（記者 海涵）台灣勞動黨副秘書長許孟祥21日參加第十二屆大江論壇期間接受中評社記者採訪。就“台獨”政客歪曲台灣光復的歷史，許孟祥指出，這些純屬政治操弄。無論“台獨”當局說什麼，台灣光復都是不容磨滅的歷史事實，大多數台灣民眾亦不會相信這種無稽之談。



許孟祥指出，光復的歷史，是反殖民的勝利；否定光復，就是否定台灣人民自己的尊嚴。“台獨”政客喜歡講“愛台灣”，倘若他們真正愛台灣，就應該尊重歷史真相，承認台灣人民為自由與民族尊嚴所付出的犧牲，而不是美化殖民、粉飾過去、分裂民族，將年輕一代引向錯誤的認知與對立。



“作為台灣青年，我當然也是中國人。”許孟祥說，對於台灣民眾參與抗日戰爭的歷史他十分清楚，這些都是中華民族反對帝國主義侵略的重要組成部分。



他表示，從甲午戰爭之後，台灣經歷了武裝抗日、文化抗日。到1937年日本侵華戰爭全面爆發以後，有超過5萬的台灣青年回到大陸參加抗戰，他們清楚地知道台灣的命運不是在台灣的中國人可以單方面決定，而是始終與祖國命運聯繫在一起。從歷史中可以清楚看到，衹有回到整個祖國、整個民族的發展歷程中，台灣人才能夠走出一條自主和平發展的道路。



談及最近的熱播劇《沉默的榮耀》，許孟祥分享，最大的感受就是，歷史走到今天，兩岸同胞的的確確有相當的智慧和能力，解決歷史遺留下來的問題。他認為，要回到兩岸中國人同屬一個民族的立場上以和平方式解決兩岸分裂的問題。