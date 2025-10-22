科技承載歷史　VR電影再現台灣光復歲月

嘉賓體驗首部以VR大空間技術全景再現台灣光復歷程的沉浸式互動電影（中評社 海涵攝） 中評社北京10月22日電（記者 海涵）台盟中央10月21日在京舉辦以“中國心·民族魂——紀念台灣光復80周年”為主題的第十二屆大江論壇。會場外圍，圍繞台灣光復80周年主題，VR電影、圖片展、圖書推介等多種藝術呈現方式齊上陣，讓與會兩岸同胞沉浸式感受紀念氛圍、深情回望崢嶸歷史。



會場正對面的一大片區域，是首部以VR大空間技術全景再現台灣光復歷程的沉浸式互動電影體驗區。影片包含四個部分，分別是日本對台灣資源的掠奪、武裝抗日、文化抗日、抗日戰爭勝利後台灣光復的歡慶場景。



記者看到，體驗區內兩岸嘉賓絡繹不絕，總有鬢角斑白的老者願意嘗鮮體驗新科技。他們戴上VR眼鏡，根據提示伸出手臂開啟電影，進而靜默站立良久。在長久的寂靜里，他們借由現代科技置身於跌宕起伏的歷史歲月，淹沒在抗日志士們的深厚民族情懷、不屈抗爭精神中。



“非常立體、震撼！”台灣日月齋工作室負責人黃明勝體驗過後向中評社記者表示，印象最深刻的就是日本侵略者在台灣掠奪時的卑鄙、醜陋行徑。他也指出，兩岸同屬一個中國，血脈相通，一定要恢復正常的溝通管道，早日回到一家人的本質上來。



“青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉。”通過這部VR電影，體驗者跨越時空，親歷歷史波瀾，將民族記憶化為切身體驗的場景。更加具有現實意義的是，這樣承載台灣光復歷史敘事的技術是完全自主的中國科技，從底層多模態沉浸式交互、大空間定位算法，到上層的AI數智人交互系統，實現了全鏈路核心技術的自主可控。昔日因民族若亂而備受欺凌的中華民族，如今依靠自身智慧與辛勤，在各個領域開拓奮進、引領潮流，展現出中華兒女的榮光。兩岸同胞血脈相連，站在台灣光復80周年的歷史節點上，台灣同胞更應該增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，共享民族驕傲與自豪。



