高市內閣名單公佈 小泉出任防衛相

中評社香港10月21日電／共同社報導，日本自民黨總裁高市早苗（64歲）21日經過眾參兩院全體會議投票，當選為第104任首相。新任官房長官木原稔（56歲）在記者會上宣佈了內閣名單。高市在總裁選舉最終投票中的對手小泉進次郎（44歲）出任防衛相。財務相由片山皋月（66歲）擔任。有10人首次進入內閣，女性閣僚為2人。日本維新會以閣外協作方式參與執政，因此內閣成員均為自民黨議員。臨時國會的優先事項將是通過應對物價高漲的2025年度補充預算案。



參加黨總裁選舉的林芳正（64歲）和茂木敏充（70歲）分別出任總務相和外相。內閣成員包括多名高市的黨總裁選舉推薦人，除了片山，黃川田仁志（55歲）任地方創生擔當相，小野田紀美（42歲）任經濟安全保障擔當相，松本尚（63歲）任數字相。



法相為平口洋（77歲），文部科學相為松本洋平（52歲），厚生勞動相為上野賢一郎（60歲），農相為鈴木憲和（43歲）。前首相石破茂的親信赤澤亮正（64歲）出任經濟產業相。



其他還有國土交通相金子恭之（64歲）、環境相石原宏高（61歲）、復興相牧野京夫（66歲）、國家公安委員長赤間二郎（57歲）、經濟財政擔當相城內實（60歲）。



官房副長官為尾崎正直（58歲）和佐藤啟（46歲）。佐藤曾因牽涉自民黨派系收回扣事件而受到幹事長提醒注意。