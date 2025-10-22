中評現場：兩岸青年婚姻交流營在京舉行

活動現場（中評社 林啟瑞攝） 中評社北京10月22日電（實習記者 林啟瑞）10月20日下午，由海峽兩岸婚姻家庭服務中心主辦的“金秋緣聚 文脈同心”2025年兩岸青年婚姻關係輔導交流營活動於北京舉辦，來自台灣的30餘位嘉賓參加了活動，海峽兩岸婚姻家庭協會理事米輝波圍繞兩岸家庭觀念差異，以及婚姻關係處理等話題做了主題分享。



米輝波指出，兩岸婚姻家庭是兩岸關係最直接的親歷者與見證者，是深化兩岸發展的天然紐帶，是“兩岸一家親”理念最鮮活、最動人的生動注腳。但兩岸的婚姻和家庭觀有所不同，在大陸，子女婚後組建獨立的“核心家庭”是主流的居住模式選擇，而在台灣，多代同堂是許多家庭的生活常態，婚後也如此。這些差異造成了陸配在台生活的許多矛盾。希望可以通過此次研習營增進瞭解，提升兩岸婚姻家庭幸福感。



在談及兩岸家庭如何處理好婚姻關係時，米輝波提到，幸福的婚姻源於兩種能力：愛自己與愛他人。愛自己不是自私，而是要經歷照顧好自己、維護自己到保護自己的成長階段，表達是消除隔閡的關鍵。而愛他人則是從天性之愛，擴展到欣賞他人，最終抵達一種胸懷世界的“大愛”。這一切的基礎，都離不開有效的溝通——學會理解與體諒。兩岸婚姻的夫妻雙方在面對觀念差異造成的矛盾時，即使未必能解決客觀問題，也要勇於表達，因為表達的真正目的是促進瞭解消除隔閡，而傾聽的一方也要充分理解表達的情緒意義，允許和包容對方的表達，衹有這樣才能讓親密關係真正茁壯成長。



在活動現場還舉行了婚姻輔導沙龍活動，在主持人的邀請下，台灣嘉賓們沉浸式體驗了四個婚姻情景劇本。從“順從本能”的衝動，到“換位思考”的理解，再到“堅信婚姻會更好”的信念，最終體會到“夫妻命運共同體”的深刻聯結。這場體驗讓婚姻經營之道變得真切而生動。



活動最後，嘉賓代表向主辦方敬贈禮物，向中心為促進兩岸婚姻家庭美滿表達了誠摯感謝。