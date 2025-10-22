快評：鄭麗文當選反映藍營反綠求新求變民意

中評社快評/國民黨主席選舉塵埃落定，鄭麗文以鮮明“中國認同”主張當選，為這個百年老黨注入一劑強心針。這不僅標誌黨內權力世代交替，更折射藍營在民進黨“本土化”敘事長期壓制下，以“中國認同”重振政治生命的破局嘗試取得成功。其背後蘊含的政治意涵，遠超一次黨內選舉。



長期以來，國民黨在選舉壓力下陷入“本土化”迷思，與民進黨競逐“誰更愛台”，模糊自身核心價值，導致路線搖擺、支持者流失。鄭麗文以“我是中國人”的直白宣言參選並勝出，正如台灣統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林所言，是“藍營首次以旗幟鮮明中國認同政見勝選者”。她敢於逆襲民進黨“反中牌”，呼籲“讓台灣人都能說我是中國人”，將“中國認同”從政治負資產轉化為道德制高點——愛台灣。這種論述顛覆了島內長期被“台獨”話語主導的政治邏輯，為國民黨開闢了差異化競爭的新路徑。



鄭麗文的勝選，賦予其“名正言順”的黨內領導權威。戚嘉林指出，其“政治制高點來自選票，道德制高點來自化解兩岸對立的訴求”。這為整合派系林立的國民黨提供了可能。她若堅持“大道之行”，以“中國認同”凝聚深藍基本盤，同時推動務實政策，黨內不同勢力或難以“名不正言不順”地公開對抗。台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院院長湯紹成湯紹成也認為，鄭麗文當選順應了黨內“反綠、求新、求變”的民意。

