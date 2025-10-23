史文語中評：高市若助台灣分離打擊亞洲穩定

史文希望美國制約日本高官在台灣問題上越來越強硬的立場 昆西視頻 中評社華盛頓10月22日電（記者 余東暉）外界關注剛當選日本首相的高市早苗會否推動“以台制華”議程。美國亞洲安全問題專家史文（Michael Swaine）對中評社表示，如果高市早苗真的進一步推動“台灣從中國分離出去對日本安全至關重要”的議題，那將對亞洲穩定造成重大打擊，並嚴重損害甚至摧毀東京的“一個中國政策”。如果華盛頓明確支持這種激進舉動，也可能導致其自身“一個中國政策”的瓦解。他認為，華盛頓應制約東京在台灣問題上日益強硬的態度。



近年來越來越多的日本政界人士相信，中國大陸若接管台灣，無論是以武力還是和平方式，都將威脅日本的安全。日本前首相安倍晉三的“台灣有事就是日本有事”論調日益流行，且得到高市早苗這樣的日本政壇右翼的呼應。現在高市早苗當選首位日本女首相，其在台灣問題上的激進立場是否令人擔憂？



美國智庫昆西研究所高級研究員史文對中評社指出，“將台灣從中國分離出去”既不是日本的政策，也不是美國的政策。他最近在一份台灣問題政策簡報中指出，“台灣從中國分離對日本自身安全至關重要”的觀點並非日本的官方政策，並且與1970年代中日邦​​交正常化時東京對北京的“承認台灣是中國一部分”的保證相悖。近年來，日本領導人和政策文件均表示，台海和平穩定對日本及周邊地區的安全與繁榮至關重要。然而日本官方並未表示，台灣島必須永久脫離中國，這對日本安全至關重要。