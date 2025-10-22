時速453公里　“全球最快高鐵”創紀錄

工作人員對CR450動車組樣車車廂內布置溫度傳感器。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月22日電／據大公報報導，被稱作“全球最快高鐵”的CR450動車組樣車自去年底正式公布後，在不同速度、不同場景中進行了多項試驗，目前正在滬渝蓉高鐵開展運用考核。試驗期間，CR450動車組跑出了動車組單列時速453公里、相對交會時速896公里的最新紀錄，再次驗證了中國高速鐵路系統的安全性、可靠性。



中國鐵道科學研究院相關負責人在接受央視新聞採訪時透露，明年CR450動車組將會在成渝中線展開更接近運營條件的全面測試。



2021年，“十四五”規劃重大項目之一的CR450科技創新工程啟動；2024年年底，CR450樣車發布並進入試驗階段。據央視新聞消息，CR450動車組目前正在滬渝蓉高鐵開展運用考核。“運用考核”通俗來說就是“刷里程”，動車組每天會從宜昌北站開始，到荊門、漢川等站的近300公里線路上折返跑。自下線以來，CR450動車組一直在參加各種各樣的達標考試，經過一輪一輪的周測、月考、期中考，已經交出了時速450公里的答卷，各項指標都已合格。按技術要求，其需在指標達標基礎上累計行駛60萬公里，方可投入載客運營，屆時其運營速度有望達到每小時400公里。



提速周期縮短100秒



CR450動車組列車融合了國內眾多最新科技創新成果，它採用永磁牽引電機，轉換效率較CR400動車組異步牽引電機提升3%以上，牽引功率達到了11000千瓦，動力更強。採用碳纖維復合材料、鎂合金等新型材料，應用拓撲優化技術，整車較以往減重50噸。當列車時速達400公里時，90%以上的阻力來自氣流，科研人員過去五年中以0.1%的減阻率為最小單位，一點一點的精進，最終實現減阻22%。試驗期間，CR450動車組跑出了動車組單列時速453公里、相對交會時速896公里的最新紀錄。值得注意的是，CR450動車組從起步到提速至時速350公里，只需要4分40秒，而時速350公里復興號動車組則是需要6分20秒，提速的周期縮短了100秒。



“我們從噪聲源和傳遞路徑入手，從上百種材料中篩選出既能降噪又不增加重量的新型材料，採用全新的結構，形成最合適的噪聲控制方案。”中車四方CR450AF主任設計師聶穎此前接受《大公報》採訪時表示，CR450動車組設計理念是更快、更安靜、更節能，在將運營速度從350公里提升至400公里的同時，保持了能耗水平、噪聲控制、制動距離都不增加。同時，其所有的安全系數和等級都嚴格保障在不低於已投入運營的復興號動車組列車的水平。