國台辦10月22日例行發佈會全文

國台辦於10月22日上午舉行例行新聞發布（中評社 海涵攝） 中評社北京10月22日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮10月22日主持例行新聞發布會并回答媒體記者提問，就紀念台灣光複80周年大會、國民黨主席選舉結果、“心戰大隊”、美對台軍售、鄭麗文訪陸等有關熱點問題一一進行了回應。



以下是發布會全文：



新華社記者：大陸方面此前宣布，紀念台灣光複80周年大會將於10月25日前後舉行。請問是否會邀請台灣嘉賓出席？



朱鳳蓮：今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光複80周年。台灣光複是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。



舉行紀念台灣光複80周年大會，是為了團結包括兩岸同胞在內的海內外中華兒女，共同銘記抗戰歷史，緬懷抗日先烈，捍衛台灣光複回歸祖國的勝利成果，守護中華民族共同家園，共創祖國統一和民族複興的美好未來。紀念大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，大會前後還將組織參訪交流活動。



中央廣播電視總台國廣《海峽飛虹》記者：聯合國成立80周年國際學術研討會10月18日在武漢舉辦，請介紹有關情況。



朱鳳蓮：10月18日至19日，由武漢大學與埃及本哈大學共同主辦的“聯合國成立80周年：世界秩序、國際法與多邊主義的未來”國際學術研討會在湖北武漢舉行。國務院台辦副主任趙世通出席開幕式并致辭，聯合國前副秘書長蘇亞雷斯、亞非法律協商組織秘書長卡瑪琳等國際組織代表，以及來自埃及、英國、美國、俄羅斯等近20個國家和國內高校、研究機構、相關部門專家共約150人與會。



與會專家認為，紀念聯合國成立80周年必須堅決捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，堅定維護《聯合國憲章》宗旨和原則，承認《開羅宣言》《波茨坦公告》、聯大第2758號決議等國際法文件確認的台灣是中國一部分的歷史和法理事實。任何歪曲挑戰聯大第2758號決議的行徑，不僅威脅中國主權和領土完整，也是在挑戰聯合國權威，妄圖動搖戰後國際秩序。

