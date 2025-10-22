國台辦：兩岸交流活動豐富 深化融合發展

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京10月22日電（記者 海涵）國台辦新聞發言人朱鳳蓮10月22日主持例行新聞發布會，介紹了10月兩岸各領域交流活動情況。朱鳳蓮說，進入10月，各地持續舉辦內容豐富、成果豐碩的兩岸經貿、文化交流活動，不斷深化兩岸融合發展。



朱鳳蓮說，經貿交流方面，10月22日至25日，2025豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造對接活動在河南鄭州舉辦。活動由國務院台辦和河南省人民政府共同主辦，以“智能製造 融合未來”為主題，聚焦先進製造業、大健康產業、電子信息、現代科技、數字經濟、綠色低碳等領域，將進一步鞏固和擴大豫台經貿合作交流，推動豫台產業融合發展。



朱鳳蓮表示，文化交流方面，10月17日，第三屆海峽兩岸動漫配音大賽頒獎典禮在廈門舉辦。大賽以“聲動潮漫 音你精彩”為主題，兩岸配音愛好者積極參賽，提交了3256部高質量動漫配音作品，其中台灣參賽選手536部作品，24個台灣參賽團隊和個人獲得多個獎項。兩岸各界嘉賓、獲獎選手共計150餘人參加頒獎典禮，一起傳播兩岸青春之聲、文化之聲、融合之聲。



朱鳳蓮說，10月18日，由廈門衛視主辦的“華夏衣冠 同袍共韵”2025海峽兩岸漢服嘉年華活動圓滿落幕。活動於5月啟動，包含短視頻大賽、古風游園、非遺體驗、金秋雅集、文藝展演等線上線下活動，為兩岸漢服愛好者搭建共賞、共美、共創的交流平台，吸引兩岸近千名漢服愛好者參與。活動通過廈門衛視、兩岸漢服社團及漢服愛好者賬號同步發聲，借助活動IP開展互動傳播，海內外社交平台傳播量超8000萬次。

