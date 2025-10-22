國台辦：“台獨”必遭嚴懲 難逃法律制裁

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京10月22日電（記者 海涵）廈門市公安局日前發布懸賞通告，征集18名台灣軍方“心戰大隊”核心骨幹違法犯罪綫索。對此，陸委會稱，大陸通過“濫捕、濫訴恐嚇台灣民衆”，“形塑長臂管轄假象”。對此，國台辦新聞發言人朱鳳蓮10月22日主持例行發布會時進行了批駁。



朱鳳蓮說，民進黨當局操縱“心戰大隊”抹黑攻擊大陸，宣揚“台獨”謬論，煽動分裂國家，事實清楚、證據確鑿。公安機關對台灣軍方心理作戰大隊18名涉嫌違法犯罪的核心骨幹發布懸賞通告，是落實《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。



朱鳳蓮強調，台灣是中國的一部分。凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪綫索，堅決反對任何形式的“台獨”分裂行徑，堅定維護國家統一，堅定維護台海和平穩定和自身安全福祉。



朱鳳蓮也說，有關部門依法打擊民進黨當局、“台獨”分裂勢力網絡謀“獨”活動，是維護國家安全和人民、企業正當合法權益的正義必要之舉。法網恢恢，疏而不漏。充當“台獨”分裂勢力的爪牙和工具，必遭依法嚴懲。

