紀念台灣光復80週年大會將舉行 國台辦介紹

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京10月22日電（記者 海涵）紀念台灣光復80周年大會將於10月25日前後舉行。國台辦新聞發言人朱鳳蓮10月22日主持例行發布會時進行了相關介紹和回應。



朱鳳蓮說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。



朱鳳蓮表示，舉行紀念台灣光復80周年大會，是為了團結包括兩岸同胞在內的海內外中華兒女，共同銘記抗戰歷史，緬懷抗日先烈，捍衛台灣光復回歸祖國的勝利成果，守護中華民族共同家園，共創祖國統一和民族復興的美好未來。紀念大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，大會前後還將組織參訪交流活動。



有記者問到，台陸委會稱禁止公職人員參加大陸慶祝台灣光復80周年紀念活動，並要求學校教職人員、各政黨、法人、人民團體或有關人士遵守規範，切勿參加由大陸主導或呼應大陸主張的活動。對此，朱鳳蓮回應，今年是台灣光復80周年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是兩岸同胞的共同記憶、共同榮耀。今年以來，兩岸同胞和各界有識之士秉持民族大義和正確史觀，在兩岸多地舉辦了一系列紀念抗戰勝利和台灣光復的活動，台灣同胞積極參與，與大陸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，共享做堂堂正正中國人的自豪和尊嚴。



朱鳳蓮說，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，歪曲否認抗戰史實和抗戰勝利成果，恐嚇打壓台灣同胞參與相關紀念活動，所作所為完全喪失民族立場，已經並將更加遭到台灣民眾的反對和唾棄。

