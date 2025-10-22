國台辦：歷史檔案承載真理法理 不容歪曲挑戰

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京10月22日電（記者 海涵）聯合國成立80周年國際學術研討會期間發布了《聯合國大會第2758號決議檔案匯編》、《聯合國大會第2758號決議法理研究文集》兩本新書。國台辦新聞發言人朱鳳蓮10月22日主持例行新聞發布會時進行了相關介紹。



朱鳳蓮說，為紀念台灣光復80周年、聯合國成立80周年，深入批駁形形色色的“台獨”分裂謬論，堅決反對外部勢力干涉台灣問題，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章和原則為基礎的國際關係基本準則，有關方面組織編寫了《聯合國大會第2758號決議檔案匯編》、《聯合國大會第2758號決議法理研究文集》。



朱鳳蓮介紹，《檔案匯編》詳盡梳理了聯合國討論中國代表權和台灣問題的檔案，清晰顯示聯大第2758號決議源起於一個中國原則，產生過程遵循一個中國原則，充分反映、鄭重確認一個中國原則。決議文本未出現“台灣”字樣，恰恰進一步證明台灣問題純屬中國內政，那些妄圖製造“兩個中國”、“一中一台”、“台灣自決”的錯誤提案被聯合國大會徹底否定。



朱鳳蓮說，《法理研究文集》以規範的事實認定、明確的法律依據、嚴謹的邏輯論證，從不同角度還原聯大第2758號決議與一個中國原則的關係，強調早在聯合國成立之前，台灣是中國一部分已被國際條約確認、被包括美國在內的國際社會公認。聯大第2758號決議的普遍法律約束力，隨著國際組織和國家的廣泛實踐不斷得到鞏固和強化。



朱鳳蓮表示，歷史檔案承載的真理與法理鏗鏘有力。任何歪曲挑戰聯大第2758號決議的行徑都罔顧事實、背離法理，必定一敗塗地。

