因被大陸列入通緝名單貸款遭拒 國台辦回應
http://www.CRNTT.com   2025-10-22 12:39:18


國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社　海涵攝）
　　中評社北京10月22日電（記者 海涵）據報道，有台灣退役軍人因被大陸列入通緝名單而在島內申請貸款時遭銀行拒絕，引發綠營不滿。有民進黨籍民意代表稱此舉是島內銀行在“替大陸執行制裁”，要求民進黨當局介入調查。對此，國台辦發言人朱鳳蓮在22日例行新聞發布會上予以回應。

　　朱鳳蓮指出，“台獨”是歷史逆流，是兩岸禍害。任何為“台獨”分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲、人民的唾棄，也必將為他們的違法犯罪行為付出代價。
 


