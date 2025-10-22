【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
因被大陸列入通緝名單貸款遭拒 國台辦回應
http://www.CRNTT.com
2025-10-22 12:39:18
國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝）
中評社北京10月22日電（記者 海涵）據報道，有台灣退役軍人因被大陸列入通緝名單而在島內申請貸款時遭銀行拒絕，引發綠營不滿。有民進黨籍民意代表稱此舉是島內銀行在“替大陸執行制裁”，要求民進黨當局介入調查。對此，國台辦發言人朱鳳蓮在22日例行新聞發布會上予以回應。
朱鳳蓮指出，“台獨”是歷史逆流，是兩岸禍害。任何為“台獨”分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲、人民的唾棄，也必將為他們的違法犯罪行為付出代價。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國台辦：歷史檔案承載真理法理 不容歪曲挑戰
(2025-10-22 12:29:44)
國台辦：不允許勾連外部勢力把寶島變地獄
(2025-10-22 12:17:53)
國台辦答中評：承認九二共識才對話
(2025-10-22 12:16:50)
國台辦：國共兩黨深化交流 攜手民族復興
(2025-10-22 12:16:25)
國台辦：兩岸交流活動豐富 深化融合發展
(2025-10-22 12:16:01)
國台辦：“台獨”必遭嚴懲 難逃法律制裁
(2025-10-22 12:15:10)
紀念台灣光復80週年大會將舉行 國台辦介紹
(2025-10-22 12:14:44)
國台辦犀利駁斥賴清德分裂謬論
(2025-10-15 17:23:07)
國台辦：對台工作乃國之大者 舉世矚目
(2025-10-15 13:10:27)
國台辦：日本需慎之又慎處理涉台問題
(2025-10-15 13:02:46)