【
大
中
小
】 【
打 印
】
錫劇《珍珠塔》在奧地利上演
http://www.CRNTT.com
2025-10-22 14:20:50
10月21日，在奧地利首都維也納，演員在表演錫劇《珍珠塔》。（圖源：新華社）
中評社北京10月22日電／據新華社報導，當日，錫劇代表作《珍珠塔》在維也納上演。本次演出是2025“中國戲演出季”暨中國戲國際展演的一部分。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
香港青年鋼琴家的文化使者之路
(2025-10-13 15:56:49)
林安梧談傳統文化：台灣基層社會有力量
(2025-10-01 00:23:50)
第三屆中國-文萊文化藝術節舉行
(2025-09-28 15:35:41)
台灣各界人士齊聚李莊 共敘兩岸文化交融
(2025-09-26 10:15:31)
雜技歸鄉 吳橋打造連接世界文化之“橋”
(2025-09-25 16:30:49)
張榮恭答中評：堅決反制“去中國化”逆流
(2025-09-25 00:38:48)
賡續中華文化血脈 李庄搭建兩岸交流橋梁
(2025-09-25 00:26:18)
蕭旭岑答中評：串聯抗戰遺址 築牢兩岸記憶
(2025-09-25 00:19:35)
“團圓金”主題貴金屬紀念幣捐贈在京舉行
(2025-09-21 11:30:58)
沈陽市台協舉行成立30周年慶典活動
(2025-09-19 16:49:11)