錫劇《珍珠塔》在奧地利上演

10月21日，在奧地利首都維也納，演員在表演錫劇《珍珠塔》。（圖源：新華社） 中評社北京10月22日電／據新華社報導，當日，錫劇代表作《珍珠塔》在維也納上演。本次演出是2025“中國戲演出季”暨中國戲國際展演的一部分。