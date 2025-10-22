中評社北京10月22日電／網評：唯有堅持九二共識，才能找回政治靈魂



來源：中國網 作者：彭韜（華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員）



10月18日，鄭麗文當選中國國民黨（以下簡稱“國民黨”）主席。她在競選期間明確表示，將堅持“九二共識”、反對“台獨”，並積極推動兩岸交流合作。19日，中共中央總書記習近平致電鄭麗文，祝賀她當選國民黨主席。習近平總書記指出，“多年來，兩黨在堅持‘九二共識’、反對‘台獨’共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉”“期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一”。



“九二共識”作為兩岸關係的定海神針，清晰界定了兩岸關係的根本性質，其核心意涵是大陸和台灣同屬一個中國。這一共識不僅是兩岸關係和平發展的政治基石，更是國民黨安身立命、謀求發展的根本前提。在當前台海局勢複雜嚴峻、島內政治生態發生深刻變化的背景下，國民黨唯有堅定堅持“九二共識”，才能重新贏得民心支持，重拾政治生命力，真正迎來發展的前途與機遇。



回顧歷史，堅持“九二共識”是國民黨為民眾爭取利益、贏得信任的關鍵所在。20世紀90年代，兩岸在一個中國原則基礎上達成“九二共識”，為後續兩岸交流合作搭建了制度框架。2008年至2016年，國民黨在台灣執政期間，始終堅守“九二共識”的政治立場，推動兩岸實現“三通”、簽署《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）、擴大文化教育交流等，創造了兩岸關係和平發展的“黃金八年”。這一時期，兩岸經貿往來規模突破千億美元，台灣的農產品得以順利進入大陸市場，數百萬台胞享受到兩岸交流的紅利，國民黨也因此在島內獲得廣泛支持，鞏固了執政基礎。這段歷史充分證明：堅持“九二共識”符合兩岸同胞的共同利益，更是國民黨實現政治目標、贏得民眾認可的正確道路。



立足現實，堅持“九二共識”是國民黨打破困局、重獲生機的唯一選擇。一方面，“九二共識”是破解當前台灣經濟困頓的“金鑰匙”，也是推動台灣民生發展的“催化劑”。近年來，民進黨當局拒不承認“九二共識”，蓄意製造兩岸對立，導致兩岸經貿合作受阻、人員往來受限，台灣經濟民生陷入“增長乏力、發展滯後”的困境。如今，島內基礎設施落後，產業面臨稅匯雙重壓力，青年低薪問題嚴重，房價、物價高漲，貧富差距擴大，經濟問題日益嚴峻。而大陸擁有廣闊的消費市場、完整的產業鏈和豐富的發展機遇，與台灣經濟高度互補，是台灣經濟民生發展的有力依托。

