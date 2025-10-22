為公共設施“挑刺”　深圳“卷尺哥”走紅

10月21日，在深圳鹽田，施工人員對“卷尺哥”視頻展示的路面展開維修。（圖片來源：大公報） 中評社北京10月22日電／據大公報報導，最近，深圳的一位小哥走紅網絡，兩年來他帶著一把卷尺穿梭在深圳的大街小巷，專門給公共設施的設計、建造和維護“挑刺”，被人們稱為“卷尺哥”。他在社交媒體賬號首頁表示，視頻是在工作之餘路過拍攝，“願你出行更安全”。



而令網友感嘆的是，“卷尺哥”所指之弊，幾乎都被有關部門“秒整改”，件件有落實。10月20日上午“卷尺哥”視頻顯示的路面破損，21日便已經開工修繕。“當別的地方還在找責任人，深圳已經在想著怎麼解決，市民有需求，政府就響應，為深圳點贊！”



在“卷尺哥”發布的視頻畫面裡，他帶著一把卷尺出現在深圳的大街小巷拍視頻各種挑刺。只見路中間有棵大樹擋住了道路，晚上騎車或者不注意就很容易撞到，第二天“釘子樹”就被挪走了。人行道上非常突兀的一個大石板高7厘米，一個不注意行人路過就容易絆倒，不久，大石板被挪走，人行道修得平平整整。人行天橋兩側的坡道，大概測量距離為48厘米，很多商家設計的嬰兒車從這里根本過不了；不久，坡道加寬至70厘米，還升級成了防滑版。醫院旁邊人行天橋坡道太陡，推嬰兒車的路過都只能全程抬著，坐輪椅的老人只能“望橋興嘆”，過了一段時間，旁邊修了一個全新大緩坡，連台階都沒有了。



視頻報料次日 維修工程即啟動



10月20日上午，這位“卷尺哥”再度發布視頻，提到在鹽田深鹽路和東海路交界處，路面破損情況嚴重。對此，鹽田區建築工務署工作人員表示，由於重型貨櫃車頻繁在這裡掉頭轉彎，導致對原有的瀝青混凝土路面產生較大影響，同時該路口也是一個匯水處，路面容易遭遇水損破壞。在交通、交警部門的配合與指導下，鹽田區建築工程事務署制定了系統、完善的交通疏解方案。21日上午10時許，施工人員如期進場，對受損路段進行圍擋，開始清理舊瀝青路面，正式啟動維修工程。



“卷尺哥”熱心“找茬”，深圳各部門“事事有回應”，這樣的良性互動吸引了眾多網友關注，“卷尺哥”被網友們笑稱為深圳“卷尺俠”。網友們在點贊“卷尺哥”較真的同時，也對深圳真辦事、真解決問題的做法表示肯定。據不完全統計，“卷尺哥”反饋的市政問題，平均在3天內就能得到有效處理，有的甚至當天就能解決。