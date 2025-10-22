體感入冬、節氣立冬，冬天到底來了沒有？

10月19日，工作人員在太原市集中供熱調度中心監測供熱情況。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月22日電／據新華網報導，10月以來，北方多地出現連陰雨天氣，氣溫直線下降。為應對連續低溫，山西太原19日開始提前供暖，比去年同期早了10余天。北京南郊觀象台20日最低氣溫跌破冰點，一些網友表示，今年感覺像是“一秒入冬”。



入冬、立冬、冬至有啥區別？



“上一秒”還秋高氣爽，“下一秒”就火速“入冬”，難道冬天真的來了？入冬、立冬、冬至，聽起來好像都是邁入冬天的信號，它們有啥區別？



山西省氣候中心正研級高工劉月麗解釋說，氣象學上的入冬，是指按照氣象學標準進入冬季的意思，而立冬、冬至均是二十四節氣之一。從氣象學上來說，是以溫度來劃分四季。以當年5日滑動平均氣溫穩定降到10攝氏度以下時，第一個小於10攝氏度的日期作為冬季的開始。



而根據節氣劃分的四季中，冬季，以立冬為起點，冬至為中點，終點在立春前。立冬日期基本固定在每年的11月7日或者8日。冬至，俗稱“數九”，這一天太陽照射北半球時間最少，白天最短。



真的提前入冬了嗎？



家住山西太原的荊先生表示，今年太原的氣溫讓他感覺陌生，“騎電動車明顯感覺到寒風刺骨，冷風直往身體裡鑽。”近期，多地氣象台發布了道路結冰預警，不少網友也表示感覺今年已經提前入冬。事實當真如此嗎？



劉月麗表示，從氣象學意義上說，各地氣候特點不同，進入冬季時間也各不相同。以山西省太原市為例，接下來幾天的最高氣溫預計都將超過10攝氏度，並不滿足連續氣溫穩定在10攝氏度以下的判定條件，因此，並不能從氣象學角度定義目前山西太原已經提前入冬。而在我國東北等地，未來幾天的溫度持續在10攝氏度以下，甚至最低溫已至零下，已達到入冬標準。