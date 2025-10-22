更快更智能　鞏固中國高鐵領先優勢

中評社北京10月22日電／據大公報報導，中國中車首席科學家馮江華在談及中國高鐵成功經驗時，將其總結為“三個堅持”：堅持建設交通強國目標不動搖，堅持自主創新信念不動搖，堅持協同創新機制不動搖。



據介紹，一列高鐵包含4萬多個零部件，通過產學研用協同攻關，匯聚上下游兩千多家單位、兩萬多名技術人員共同參與，才使得了“復興號”得以在中國廣袤大地的馳騁。在長達30多年的技術攻關中，馮江華和團隊潛心鑽研，攻克眾多“卡脖子”技術難題，包括成功攻克長期困擾國際高鐵界的永磁牽引系統高溫失磁難題。



馮江華表示，“高鐵的‘心臟’和‘大腦’──動力和控制技術，是其跑得又快又好的關鍵。”永磁牽引是新一代電力牽引的一種新模式，它綠色高效、功率密度大，是更高速列車的必然選擇。為解決高溫失磁這一世界性難題，研發團隊在實驗室裡連續數月24小時輪流值守，累計完成150G的試驗數據，最終取得實質性突破。



構建智能高鐵技術體系



馮江華介紹，這一技術已經在CR450動車組樣車上得到創新應用。與現有的“復興號”列車相比，該技術使牽引功率得到提升，重量卻實現下降，進一步鞏固了中國高鐵技術持續領跑的優勢。



中國高鐵不僅越跑越快，也更智能。中國鐵道科學研究院電子所大數據中心主任李國華向媒體表示，近年來，通過集成人工智能、物聯網、大數據和雲計算等先進技術，中國在世界上首次構建了包括智能建造、智能裝備、智能運營三大板塊的智能高鐵技術體系。以被稱為高鐵“大腦神經”的列控系統為例，中國首創了時速350公里高速動車組的自動駕駛商業運營，運用北斗定位等創新技術實現了列車移動閉塞追蹤控制，並研發出支持時速400公里的雙模通信列控系統。