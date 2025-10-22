全國糖酒會農交會展示農業新趨勢

中評社北京10月22日電／據新華網報導，金秋10月，記者來到第113屆全國糖酒商品交易會和第二十二屆中國國際農產品交易會，展會上競相湧現的農業新產品、新技術，映射出不斷升級的產業發展新方向和百姓消費新趨勢。



科技煥新：從品種培優到“數字餐桌”



在糖酒會“休閑食品”展館裡，一款黑番茄原漿吸引不少參觀者駐足。



“我們在沙漠裡一代代選育，研發擁有了自主知識產權的種子‘大漠驕子一號’，其果實包含多種天然微量元素。”大漠紫光生物科技有限公司市場部總監芮鍇拿起樣品向記者介紹道。



穿行在糖酒會的山東安丘“安丘農耕”品牌展區內，大姜、小米等農產品散發著田野氣息。



“在技術的加持下，我們建成覆蓋全域的數字農安追溯體系，70多種果蔬實現從土壤到餐桌全程可追溯。”安丘市政協主席馮啟波介紹，安丘年出口蔬菜超60萬噸，遠銷全球80多個國家和地區。



“科技撐起了我們的品質根基。”農交會上，吉林省樺甸市金牛牧業有限公司董事長潘淑紅告訴記者，2000年前後，公司攜手長江學者呂文發教授團隊共同研發，形成了“樺牛”的品種培育基礎。隨後，又引入智能化管理系統和數字平台，使每頭牛科學增重，養殖成本降低30%以上。



據農業農村部介紹，“十四五”期間，我國已建成從中央到地方較為完備的農業科技創新體系，有農業科研院校800多家、科研人員12萬多人，農業科技創新體系整體效能顯著提升。



注重健康：從“控糖”需求到產業賽道



在食品行業，人們對健康日益多元化的需求給生產端帶來了新的供給考量。