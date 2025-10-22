新技術新業態助文化“新三樣”出海

中評社北京10月22日電／據經濟日報報導，日前發布的《中國網絡文學國際傳播報告（2025）》顯示，中國網絡文學海外活躍用戶約2億人，覆蓋200多個國家和地區。與此同時，一系列國產網絡影視劇與網絡遊戲，也在全球文化消費市場掀起熱潮。商務部統計數據顯示，2024年，我國網絡遊戲、網絡視聽等數字元素富集的貿易領域規模超3700億元，占文化貿易比重達25.8%。



“作為中國文化出海‘新三樣’，預計2027年，網文出海作品總量將超百萬部，網劇海外收入有望突破100億美元，出海網游收入將達250億美元以上。”在第四屆全球數字貿易博覽會上，浙江大學傳媒與國際文化學院副院長趙瑜佩分析，當前，我國文化產品依托數字化、網絡化方式在海外市場快速擴張，這是提升文化影響力、擴大貿易收益的機遇，還需加強研究具備價值共鳴的IP，系統總結不同文化圈層的共通邏輯。



為何“新三樣”能在海外大放異彩？北京大學文化產業研究院院長向勇表示，在文化出海浪潮中，我國已形成政府引導、企業主導、技術支撐的多元生態。從大數據到人工智能等技術應用，從網絡文學到微短劇等業態創新，新技術與新業態結合，構築起我國文化出海的競爭優勢。



新技術，讓文化出海更具競爭力。中國作家協會網絡文學中心傳播處處長張富麗介紹：“近年來，不少網文平台借助AI降低翻譯成本，提高翻譯效率，新技術不斷助力網絡文學乃至數字文化產業實現了更高效率的價值轉化。多家網絡文學平台通過投資海外網站、文化傳媒公司、出版社等方式，與外方形成戰略合作關係，擴大了中國網文海外平台的傳播新路徑。”法國最大的中國網文翻譯平台元氣閱讀網絡社區總編輯查爾斯·德威認為，社交媒體與流媒體平台是中國文化產品走向世界的“數字絲路”，讓更多交流與合作得以開展。



新業態，讓文化產品不止於生產。“近年來，國產微短劇在國際市場異軍突起，不僅取得了可觀的收益，也讓海外企業看到了我國文化產業在國際上的引領力。”西安交通大學新聞與新媒體學院教授、中廣聯合會微短劇委員會會長闞平認為，率先在中國誕生並發展的微短劇，是具有我國本土文化特色、契合當下國際經濟環境的新業態。騰訊研究院資深專家劉金鬆表示，美國、韓國的一些企業開始關注並模仿我國文化出海新業態，但相關業態高度依賴以數據驅動、算法分發、社交傳播、用戶反饋為核心的體系建設，我國文化出海優勢在於產業全鏈條的“新”與“全”。



杭州熙麗泉鳴影視文化有限公司創始人唐琥珀告訴記者，從事海外微短劇投資與創作的這幾年，行業經歷了從“拼膽量”擴張、“拼能力”創作，到如今“拼視野”發展的階段。“隨著海外市場競爭加劇，內容製作水平、本地化運營能力和資源整合能力至關重要。目前，頭部平台主導效應初顯，啟動資金門檻越來越高，必須在堅守品質的基礎上，朝著規範化、規模化、精品化、國際化方向努力。”唐琥珀說。