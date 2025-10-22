中國教師博物館：在這里教育家精神可感可及

中評社北京10月22日電／據光明日報報導，日前，在位於山東濟寧曲阜市的曲阜師範大學（以下簡稱“曲師大”）中國教師博物館展廳里，曲師大的新生們正在上“開學第一課”，他們聚在一根看似尋常的竹扁擔前。這根扁擔是全國教書育人楷模支月英當年挑書上山時所用的扁擔。



這堂課讓學生們從實物中感悟師者初心，在老物件里讀懂教育家風骨。不同於傳統課堂，曲師大這堂“開學第一課”，以實物為媒，以故事為橋，以實踐為要，讓教育家精神在沉浸式體驗中得以弘揚和傳承。



坐落於孔子故裡的曲師大於2018年建成了中國教師博物館。在博物館一層，孔子杏壇講學的場景得以復原。這里不僅有承載孔子教育思想的圖文資料、記錄孔門家學的孔府檔案，還有不同時期的教材教具、當代教育人士的教案和信札等展品，組成一幅教師文化長卷。



“我國有文字和實物證實的教育活動已有4000多年歷史，這座博物館的建立為的是溯師道、明師德、弘師風，讓教育者先受教育。”該校黨委常委、宣傳部部長，中國教師博物館館長孫祥廣介紹。



黃大年的軍用水壺、張桂梅的紅色喇叭、於漪的眼鏡與教案……博物館通過一件件鮮活的“教材”，搭建起學生與教育家精神的對話平台。博物館還組建骨幹館員團隊和大學生師德宣講團，推出“杏壇公開課”等品牌活動，邀請名師與師生面對面分享教育感悟。



學生講解員王葆嘉介紹張桂梅校長捐贈的紅色喇叭時，提及她曾去華坪女高拜訪張桂梅的經歷：“山路崎嶇、交通不便，可張校長為了開展家訪，整個暑假都往返於這樣的路上。”



此外，中國教師博物館還以中華優秀傳統文化“兩創”為抓手，將教師楷模故事改編為微話劇、舞台劇，引導激勵學生心有所信、行有所向。