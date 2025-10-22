山東菏澤合力疏通堵點　保障農村供水穩定

中評社北京10月22日電／據中國紀檢監察報報導，近日，山東省菏澤市紀委監委第四監督檢查室工作人員參加市水務局召開的全市城鄉供水一體化三年行動暨水質保障工作調度會議，提出農村供水工程運行管護不到位的具體問題。



今年以來，菏澤市紀委監委把農村供水工程運行管護不到位問題作為監督重點，著力推動農村供水保障能力提升。



菏澤市部分村莊供水設施建設年限長、標準低，存在水壓低、水價高等問題。該市紀委監委將該問題納入監督問題台賬，重點跟蹤督辦，聯合市水務局通過現場查看水庫、水廠、主管網、村內工程等建設改造情況，推進工程進度。緊盯供水單位運行管理責任和鎮村屬地管理責任，通過座談交流、個別談話等方式，瞭解掌握農村安全飲水保障工作情況。



該市紀委監委聯合市水務局督促縣區落實“統一管理、統一運行、統一維護”的供水管護模式。巨野縣針對村內供水管網老化、漏損嚴重的問題，按照“一戶一管一表”的模式，進行整村供水管網提升改造，並在村內劃區域安裝計量水表、村頭遠傳總表，有效監測各個分區的用水量，減少“跑冒滴漏”；針對供水服務效能低的問題，推動縣供水公司在全縣分片區設置相關公司，負責片區內村莊供水設施運營與維護。同時，推動繳費方式從線下繳費向線上繳費轉變。



“自從改造後，家裡水壓比原來大了，再沒因為維修管道停過水，更方便的是水費也能從手機上直接繳了。”巨野縣田橋鎮泗興屯村村民王福林說。



同時，菏澤市紀委監委緊盯城鄉供水一體化提升改造項目資金管理等關鍵環節，重點查找農村供水重建輕管，黨員幹部和公職人員不擔當、不作為、亂作為等群眾反映強烈的突出問題，深入分析症結原因，積極推動問題解決。今年以來，該市紀委監委採取“室組地”聯動等方式，開展監督檢查112次，發現問題288個，約談、談話提醒117人，黨紀政務處分7人。