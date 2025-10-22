廣東開辦紀法講堂　學用結合提升履職能力

中評社北京10月22日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，在廣東省紀委監委第7期“紀法講堂”上，該省紀委監委案件監督管理室負責同志圍繞“高質量處置問題線索”主題授課，省市縣三級4500多名紀檢監察幹部通過線上線下同時聽講，授課結束後大家紛紛表示：“授課老師圍繞辦案中遇到的痛點難點，對大家熟悉的案件進行復盤解剖，很實用，收穫很多。”



二十屆中央紀委四次全會要求，著眼提高幹部專業素養，開展涵蓋業務全鏈條的紀法培訓，加強履職通識培訓，分層級分領域精準施訓。開辦“紀法講堂”是廣東省紀委監委實行全省紀檢監察幹部一體化培養、助推紀檢監察工作規範化法治化正規化建設的具體實踐。今年以來，該省紀委監委認真貫徹落實中央紀委四次全會工作部署，堅持使命引領和問題導向，探索精準化、實戰化、全覆蓋的培訓模式，提高幹部隊伍依規依紀依法履職能力。在該省紀委監委主要負責同志的點題推動下，今年7月中旬首期“紀法講堂”開辦，每兩周舉辦一期。截至10月中旬已舉辦7期，共計4.24萬餘人次參訓。



“我們最想聽專家講解辦案時如何化解難題，規範高效辦案”“我很想瞭解如何做通對象的思想政治工作”……在開辦“紀法講堂”前，廣東省紀委監委組織部通過走訪業務部門、訪談幹部等方式，充分瞭解監督執紀執法一線幹部普遍關注的重點難點、亟待解決的能力短板，量身定制了涵蓋線索處置、初核、談話、紀法解讀等10個方面93個具體問題的參考課程目錄，找准找實監督執紀執法一線培訓需求“小切口”，實現培訓內容精準滴灌。為擴大培訓覆蓋面，“紀法講堂”採取“主會場現場聽課＋視頻同步直播＋內網在線學習”線上線下相結合的方式開展，實現培訓直達一線、全員覆蓋，並要求近三年新進幹部每年應參加10次以上“紀法講堂”，盡快提升“新兵”戰鬥力。



“授課老師主要由我們的業務骨幹組成，都是監督執紀執法一線的‘老兵’。”該省紀委監委有關負責同志介紹。為提升“紀法講堂”的實戰性，該省紀委監委採取“部門推薦＋組織審定”方式，由委機關各部門、派駐機構、巡視機構和市縣紀委監委有關負責同志、業務骨幹走上講堂向大家分享經驗。授課老師從監督執紀執法實踐入手，認真思考梳理案件查辦過程等經驗，讓授課內容既有理論味道，又有實踐地氣。



廣東省各級紀檢監察機關還將“紀法講堂”與工作實際相結合，鞏固拓展培訓成果。該省紀委監委駐省人力資源和社會保障廳紀檢監察組在組例會上開展研討，安排參訓同志交流培訓心得，有針對性地改進工作，延伸拓展“紀法講堂”有關課程知識，清單式梳理該廳原二級巡視員張某某嚴重違紀違法案暴露的問題，督促廳黨組有針對性地出台相關制度機制，切實做好查辦案件“後半篇文章”。