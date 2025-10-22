衛健委出台科技項目監督辦法　護航科研廉潔

中評社北京10月22日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，中央紀委國家監委駐國家衛生健康委紀檢監察組與國家衛生健康委黨組聯合印發《關於對衛生健康國家科技重大項目加強紀檢監察監督的實施辦法》，聚焦國家衛生健康委作為主責單位的國家科技重大專項、國家重點研發計劃重點專項等項目，強化紀檢監察監督。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視衛生與健康科技創新能力建設。“十四五”期間，科技創新成果支撐健康中國建設，重大傳染病防治、“四大慢病”精準診治等取得新突破，上市國產創新藥是“十三五”時期的2.8倍，全數字PET－CT等高端醫療裝備實現中國製造。



衛生健康科技創新是建設科技強國的重要內容，是保障人民健康的迫切需求，必須放到優先發展位置，加強戰略布局，強化監督保障。



“隨著黨和國家重視程度的提高，衛生健康國家科技重大項目財政投入不斷加大，必須緊盯項目實施中的廉潔風險，不斷加強對衛生健康科研管理工作的監督。”駐國家衛生健康委紀檢監察組有關負責同志表示。



此次出台的《實施辦法》貫徹落實二十屆中央紀委決策部署，緊密結合衛生健康工作實際，從衛生健康國家科技重大項目指南形成、立項評審、過程管理、績效評價和驗收及成果轉化等關鍵環節，以及資金使用管理、專家使用管理等入手，採取參加會議、會商調度、聽取匯報、個別談話、查閱資料、溝通情況、實地督查、查辦案件等方式，開展全鏈條、嵌入式、穿透式監督。



記者注意到，《實施辦法》特別強調科研誠信建設和廉政（潔）建設。明確規定，駐國家衛生健康委紀檢監察組配合、支持國家衛生健康委黨組，推動相關司局（單位）將科研誠信建設要求落實到衛生健康國家科技重大項目實施全過程，對科研失信等違法違規行為依法依規嚴肅處理，積極會同科技部等相關部門加大對學術不端行為的聯合懲戒力度，著力營造風清氣正的科研環境；深入排查衛生健康國家科技重大項目組織實施管理中易發多發的廉政（潔）風險，有針對性制定防範措施，不斷完善內控制度機制；對相關內控制度開展廉潔性評估，並對制度執行情況進行檢查。