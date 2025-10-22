浙江村級換屆完成　新任幹部廉政談話全覆蓋

中評社北京10月22日電／據中央紀委國家監委網站消息，“今天，我們既開展新任職廉政談話，也為你做一個村裡情況的‘廉政交底’。請熟記於心並認真研究，切實扛起全面從嚴治黨主體責任與第一責任人職責。”近日，浙江省杭州市餘杭區倉前街道靈源村新任黨委書記、村委會主任姚海燕在接受街道紀工委書記一對一廉政談話的同時，還收到了“三張清單”——責任清單劃清履職邊界、問題清單點明過往短板、風險清單預判潛在隱患，推動其明確崗位職責、守好廉潔底線。



今年7月起，我國54.7萬個行政村陸續開展村黨組織和村民委員會的換屆選舉工作。



二十屆中央紀委四次全會要求，加強“一把手”、年輕幹部、新提拔幹部、關鍵崗位幹部等重點群體紀律學習培訓。《農村基層幹部廉潔履行職責規定》指出，重點加強對鄉鎮黨委和政府“一把手”，村黨組織書記、村民委員會主任、農村集體經濟組織理事長特別是“一肩挑”人員的管理監督。



各地紀檢監察機關將換屆新上任的村幹部作為重點群體，及時開展廉政提醒談話，組織紀律教育培訓，督促其廉潔履行職責。



突出紀律教育重點內容，畫紅線、明底線。“今天聽了縣紀委監委同志的輔導講課，我明白了不僅要把村裡的經濟發展好，更要把廉潔時刻記在心頭，用幹乾淨淨為群眾辦事的行動贏得大家的支持。”近日，在甘肅省臨夏回族自治州臨夏縣新任職村黨支部書記、村主任培訓班課後，一名學員深有感觸。



臨夏州紀委監委把新任村幹部作為紀律教育的重點對象之一，督促村（社區）黨組織將紀律教育融入日常、抓在經常，通過開展廉政談話、“三會一課”、組織生活會等，抓實黨章黨規黨紀學習教育。鞏固深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，深入一線開展紀法宣講、紀法授課，讓村幹部廉潔履職、規範用權。



翻開海南省定安縣紀委監委編印的村務監督委員會工作手册，裡面清楚列明了村務監督委員會的監督職責、流程清單、權力事項與縣鎮村三級監督銜接機制，還配套繪制了流程圖，標注出風險點與防控措施。