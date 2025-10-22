中評社北京10月22日電／據人民日報報導，“推動優質文化資源直達基層，更好滿足農民群眾精神文化需求，壯大鄉村文化人才隊伍，激活鄉村文化內生動力”——不久前，中宣部等7部門聯合印發《“文藝賦美鄉村”工作方案（2025—2027年）》，讓我們看到了鄉村文化振興的廣闊前景。一段時間以來，從“村BA”“村超”到“村晚”“村T”，一系列“村字號”文化體育活動接連湧現，正是“文藝賦美鄉村”的生動寫照。



“村字號”為何接連湧現？鄉村文化是從土地裡孕育出的璀璨瑰寶，承載著綿延不絕的鄉土情思。越來越多村民在富足後向往充實的精神生活，人們渴望在鄉村舞台上跳出對生活的熱愛、唱出對家鄉的自豪。昂揚向上的精氣神，是“村字號”得以湧現的深厚土壤。



“村字號”文化體育活動蓬勃開展，意義不止於豐富村民精神文化生活。鄉村文化兼具古朴底蘊與時尚魅力，是賦能鄉村全面振興的獨特資源。貴州“村T”時裝秀讓苗族百鳥衣與現代時尚巧妙融合，福建長樂游神民俗則讓儺戲元素與街頭文化煥發新生。傳統與現代的碰撞，持續延伸著鄉村文化的價值鏈條。



以鄉村文化為基礎，藝術IP的培育、文旅業態的創新，都可以成為“村字號”的下半篇文章，為鄉村發展注入內生動力。江西婺源深挖徽派建築文化，融合田園風光探索農文旅融合之路。文創主題餐廳、茶飲店等新業態拓寬了村民增收渠道。陝西西安蔡家坡村則搭建起鄉創空間與藝術實踐平台，吸引高校師生駐村創作，與村民攜手共創，喚醒村民文化自覺，激發創作熱情。



當鄉村文化煥發新生，其“可參與、可收益、可傳承”的特質逐漸構建起獨特的鄉土磁場。這股力量，不僅讓曾向往遠方的年輕人重歸故里，也憑借詩意田園與人文風情吸引城市居民追尋“向往的生活”。在雙向奔赴中，城市的資金、技術與人才等優質資源下沉，與鄉村特色資源深度結合，為鄉村全面振興注入持續動能。



同時，我們也要看到，探索鄉村文化振興，文旅資源開發同質化、專業運營人才短缺等難題急需破解。今年4月，農業農村部農村社會事業促進司指導的“大地流彩——鄉村文化體育活動策劃人”專題培訓班開班，意在培養一批懂政策、精策劃、善推廣的鄉土文化人才，就是有針對性的加強。此外，浙江等地推進“非遺工坊”培育計劃，種種實踐都在為破解人才瓶頸探路。



鄉村文化既承載著千年農耕文明記憶，又在創造性轉化、創新性發展中激活契合現代需求的文化基因。在“文藝賦美鄉村”的時代腳步中，期待看到更多“村字號”，豐富城鄉深度融合的新圖景。