快評：光復節臨近　台胞不畏威脅共同紀念

中評社快評／國台辦發言人朱鳳蓮在22日的例行記者會上表示，大陸方面舉行的紀念台灣光復80周年大會，將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席。隨著10月25日台灣光復80周年紀念日臨近，近期兩岸各界紀念光復的輿論氛圍逐漸升溫。



近期有關紀念台灣光復80周年的活動包括：台盟中央10月21日在北京舉辦以“中國心·民族魂——紀念台灣光復80周年”為主題的第十二屆大江論壇；同日，“共鑄中華 光陰為證”——紀念台灣光復80周年分享會在北京台灣會館舉行；10月18至20日舉行的南京大學2025年兩岸關係學術研討會上，“抗戰勝利暨台灣光復80周年”是會議主題之一；10月17至19日，以“台灣光復80周年之回顧與前瞻”為主題的第二屆閩江學院兩岸融合發展論壇在福州舉辦等；10月17日兩岸和平發展聯合總會與中評智庫基金會在香港共同舉辦紀念抗戰勝利暨台灣光復80周年座談會。



這些活動具有三個特點：第一，多以大陸方面涉台單位、院校、團體為“主場”；第二，兩岸專家學者共同參與、深入探討，台灣抗日英烈後代、各界代表人士積極參加、踴躍發言；第三，從歷史、法理、文化等多個角度論證了台灣是中國一部分、兩岸同胞都是中國人、台灣愛國同胞心向祖國的事實，對“台灣地位未定論”、“終戰論”等各類分裂謬論予以嚴正批判。



民進黨當局竭力掩蓋和扭曲台灣光復、回歸祖國的歷史真相，全面淡化和壓制島內有關台灣光復的紀念與研討，並禁止公職人員參加大陸慶祝台灣光復80周年紀念活動。但台灣各界有識之士不懼威脅，積極與大陸一道，重讀光復歷史、重溫光復榮耀，守護共同記憶、維護共同家園，值得高度肯定。

