空客在華增設的總裝線投產　中國吸引力彰顯

中評社香港10月22日電／空中客車公司在中國增設的第二條A320系列飛機總裝線22日在天津正式投產。這家國際航空巨頭在全球布局的該機型總裝線已達10條，中國的產能將占到全球的五分之一。



空客在亞洲布局的兩條總裝線全部設在中國天津。



新華社報導，空客二線項目總占地約30萬平方米，包括總裝廠房、噴漆機庫、最終裝配及工作組機庫等13個單體建築。生產機型包括空客A319、A320和A321，目前總裝首架飛機的準備工作正在進行。



空中客車首席執行官傅裡表示，此次拓展空客天津的工業設施，表明空客對蓬勃發展的中國航空市場、強韌而穩固的中國供應鏈、優質的營商環境充滿信心。“它將助力空客實現2027年月產75架A320系列飛機的目標。”傅裡說。



記者在投產儀式現場注意到，如同2008年空客在中國第一條總裝線投產，寫有中文“齊飛”字樣的標識隨處可見，其下方的英文翻譯從17年前的“Flying together”（齊飛）變為“Flying higher together”（齊飛更高）。



2023年4月，在中法兩國國家元首見證下，該項目框架協議正式簽約，2023年9月28日破土動工。“聞名於世的‘中國速度’將項目藍圖變為現實。”傅裡說。



2008年9月，空客在歐洲以外設立的首條民用飛機生產線在天津投產，17年來，空客天津項目從“一線”到“二線”，從單通道到雙通道飛機，從總裝到交付，中歐互信共贏的合作不斷加深。



今年是中歐建交50周年。中國航空工業集團有限公司總經理魏應彪表示，空客天津第二條總裝線的投產，體現了中歐航空產業合作的強大韌性，更是中國航空工業堅持對外開放，主動融入全球產業鏈的成果。



據空客公司介紹，首條位於天津的總裝線已總裝並交付780餘架A320系列飛機，用戶遍布全球。空客A320系列已超過波音737系列，成為航空史上累計交付最多的飛機。



目前，中國約有200家供應商支持空客民用飛機生產，涵蓋上下游全產業鏈，這使得所有空客民用飛機機型都有中國生產的零部件。



今年也是空客與中國民航合作40周年，中國已成為空客民用飛機的最大單一國別市場，空客機隊在中國的市場份額從2008年的約20%攀升至現在的逾50%。