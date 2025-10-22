日元大幅貶值或加劇日本政策困境

中評社香港10月22日電／日本自民黨總裁高市早苗21日在國會首相指名選舉中當選日本第104任首相，成為日本首位女首相。自高市本月4日當選自民黨總裁以來，外界對日本推動寬鬆財政金融政策的預期大幅上升。受此影響，日元對美元和歐元等主要貨幣匯率明顯下跌。日本輿論普遍認為，日元大幅貶值可能進一步助推進口物價上漲，日本政府在經濟政策方面或將面臨艱難抉擇。



高市當選自民黨總裁後，不少投資者紛紛調整策略，加大力度買入股票、拋售日元。東京股市兩大股指近日屢創收盤新高，21日日經股指早盤一度逼近50000點關口。同時，東京外匯市場美元對日元匯率升至1比151區間，10月3日這一匯率尚徘徊于1比147區間。這一輪交易也被日本媒體稱為“高市交易”。



日元大幅貶值的原因之一是市場擔心高市當選首相可能干預日本央行決策、阻止央行加息、延緩貨幣政策正常化步伐。去年秋天競選自民黨總裁時，高市就曾指責日本央行加息是“愚蠢行為”。當選自民黨總裁後，高市明確表示,“無論是財政政策還是貨幣政策，必須承擔責任的都是日本政府”，央行只考慮和實施最佳貨幣政策措施。



新華社報導，日本媒體和專家紛紛表示，鋻於政局不穩、政權更迭等因素，日本央行在10月底貨幣政策會議上決定加息的可能性大幅下降。這些分析和預期進一步助長了日元貶值趨勢。



近年來，日本物價持續上漲。根據總務省公佈的數據，截至今年8月，日本核心消費價格指數（CPI）連續48個月同比上升。今年1月至7月，核心CPI漲幅連續7個月保持在3%以上。應對物價上漲已成為日本朝野各黨最重視的議題。日本媒體和專家普遍認為，在物價高企局面下，如果高市採取“安倍經濟學”式的擴張性財政和金融政策，恐將推動物價進一步上漲。



高市21日在記者會上再次強調，為應對物價上漲，新政府將迅速推動汽油稅和柴油稅下調。此外，政府將出台政策強化對困難中小企業、醫療護理機構的援助，擴大對地方政府的轉移支付，通過減稅和擴大開支等積極財政政策應對通脹、提振經濟。媒體和專家對此評論說，高市主張的經濟政策自相矛盾。



日本關西學院大學經濟學部教授加藤雅俊表示，高市打算“援助虧損中小企業”的想法令人憂慮。政府援助資金應該用於激發企業經營活力，而不是為“僵屍企業”續命。



日本政策研究大學院大學教授竹中治堅認為，高市試圖以削減汽油稅等政策應對物價上漲，殊不知減稅屬於財政擴張之舉，有可能進一步推升通脹。此外，如果以應對物價上漲之名發放補助，同樣會刺激通脹。



日本東洋大學教授野崎浩成說，雖然“高市交易”推動股價上漲，以日元計價的資產價值增加，但日元卻大幅貶值，實際結果是民眾購買力下降。特別是對不持有金融資產的人們來說，生活將遭受更大衝擊。



根據厚生勞動省公佈的數據，截至2024年年底，由於工資漲幅追不上物價漲幅，日本實際工資連續3年同比下降。今年以來，實際收入萎縮勢頭未減，實際工資已連續8個月同比下降。



日本法政大學經濟學部教授小黑一正指出，未來物價上漲恐將長期化，日元貶值和進口物價上漲將進一步擠壓民眾錢包，給日本政府和央行的政策平衡帶來更大挑戰。