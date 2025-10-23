中評現場：兩岸青年對話　共敘鄉情

論壇現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月23日電（記者 海涵）以“中國心·民族魂——紀念台灣光復80周年”為主題的第十二屆大江論壇21日在京啟幕，論壇由台盟中央主辦，為期三天。分論壇之一第八屆兩岸青年成長創業論壇22日下午舉行，兩岸青年齊聚一堂，共敘鄉情、共話發展。



全國政協常委、台盟中央副主席江利平，北京市政協副主席、台盟北京市委主委陳軍，中華海外聯誼會理事、廣隆集團總經理黃南雄，台盟中央青年工作委員會主任黎芷宏出席論壇並致辭。



江利平指出，台灣光復回歸祖國的歷史，彰顯了兩岸同胞共禦外侮的歷史功績。無數愛國台灣青年將個人命運與祖國命運緊密相連，用擔當和信仰詮釋了無愧家國的赤子丹心。青年是文化根脈的守護者、歷史的續寫者，希望廣大台灣青年堅持正確的歷史觀、民族觀、國家觀，傳承光榮的愛國主義傳統，弘揚偉大抗戰精神，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅決維護台灣光復這一抗戰勝利成果，守護中華民族共同家園。



陳軍表示，兩岸青年有著共同的血脈、共同的文化、共同的夢想，應當共同追求和平統一的美好未來，守護自信自強的精神家園，投身民族復興的壯闊征程。隨著祖國大陸全面推進和拓展中國式現代化，台灣青年在祖國大陸的發展前景必將更加光明，發展空間必將更加廣闊。



黃南雄表示，歷史告訴我們，台灣的命運始終與祖國緊密相連，光復的那一刻是民族情感的爆發，是兩岸同胞血脈相連的生動體現。兩岸青年更有責無旁貸的義務與責任，既要堅定維護國家主權與領土完整的決心，更要以成長創業為切入點，在共同奮鬥之中傳承民族精神，讓兩岸命運共同體的根基更加牢固。



黎芷宏表示，海峽的距離阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情，制度的不同改變不了兩岸同屬一個國家一個民族的客觀事實，外部的干涉阻擋不了國家團圓的歷史大勢。在實現中華民族偉大復興的光輝偉業中，兩岸青年必將大有可為，也必定大有作為。



論壇期間，15位兩岸青年進行對話交流，圍繞“根脈相連 共敘鄉情”“織脈成鏈 文旅築程”“智能建造 民生賦能”等議題分享觀點。