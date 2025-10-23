《中國評論》再度入選CSSCI來源期刊

《中國評論》再度入選成為CSSCI来源期刊。 中評社北京10月23日電（記者 林艷）根據《中文社會科學引文索引來源期刊（集刊）遴選辦法》，《中國評論》再度入選，成為CSSCI（2025-2026）來源期刊。



CSSCI，全稱為“中文社會科學引文索引”（Chinese Social Sciences Citation Index），是中文期刊目錄中影響力最大的中文社會科學引文索引，由南京大學中國社會科學研究評價中心開發研製的數據庫，用來檢索中文社會科學領域的論文收錄和文獻被引用情況。CSSCI遵循文獻計量學規律，採取定量與定性評價相結合的方法從全國2700餘種中文人文社會科學學術性期刊中精選出學術性強、編輯規範的期刊作為來源期刊。



根據中國社會科學研究評價中心官網介紹：該中心是產研一體的科學研究和咨詢服務機構,也是南京大學“985工程”哲學社會科學創新基地。自成立以來，中心以CSSCI數據庫研發建設為中心開展人文社會科學文獻的數字化加工、推廣服務、科學研究等工作。經過多年的發展，該中心建設了中文社會科學引文索引（CSSCI）數據庫、中文學術圖書引文索引（CBKCI）數據庫、中文社會科學引文索引（擴展版）數據庫、學術集刊引文索引數據庫、港澳台及海外華文引文索引數據庫等多個人文社科引文數據庫系統，並同步開展學術期刊、學術集刊、學術圖書等學術出版的相關研究。



該中心除了向全國高校科研機構提供CSSCI數據服務，同時開展下列方向研究：（1）引文分析、知識庫與人文社科評價研究；（2）哲學社會科學研究現狀與趨勢研究；（4）人文社會科學信息資源與研究狀況評價研究。目前中心已經完成的項目有：國家社科基金重大課題“建立和完善哲學社會科學評價體系研究”、教育部人文社會科學研究重大課題攻關項目“中文社會科學引文索引研製及社會科學評價體系研究”、“集刊調查研究”等。目前，CSSCI系列數據庫已被國內外數百所高等院校和科研院所訂購或包庫使用，在中國學術界和期刊界產生了重要影響。

