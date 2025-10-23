孫玉菡：在港餐飲服務業外勞約1.6萬

香港特區立法會22日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月23日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡22日在立法會表示，截至二○二五年八月，經“補充勞工計劃”及優化計劃仍在港工作的餐飲服務業和住宿服務業輸入勞工人數分別為16622名及547名。



為應對人力短缺帶來的挑戰，香港特區政府在保障本地工人優先就業的前提下，適度容許僱主確實未能在本地聘得合適人手時申請輸入勞工，推動香港的經濟發展。除為建造業、運輸業，以及安老院和殘疾人士院舍推出行業輸入勞工計劃外，勞工處自二○二三年九月四日起推行“補充勞工優化計劃”（優化計劃），暫停執行原有“補充勞工計劃”下26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，以補充維持經濟動力所必須的勞動力。



孫玉菡在立法會回覆議員關於“飲食及酒店相關行業的輸入勞工”的提問時表示，自推行以來截至二○二五年九月，優化計劃共接獲7932宗來自餐飲服務業及223宗來自住宿服務業的申請，分別涉及申請輸入60449名和2982名勞工；其間獲批的餐飲服務業和住宿服務業申請分別為5188宗和167宗，獲批輸入勞工人數分別為35589名和2102名。



​同期，有10宗餐飲服務業的申請被拒絕，涉及44名輸入勞工。申請被拒絕的主要原因包括未能符合全職本地僱員與輸入勞工的二比一人手比例（人手比例）規定或僱主有不良紀錄。同期沒有住宿服務業的申請被拒絕。



