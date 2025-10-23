台青答中評：台灣光復彰顯堅韌不屈中國精神

廈門台協副會長兼青委會主委啟達台享總經理范姜鋒（中評社 海涵攝） 中評社北京10月23日電（記者 海涵）廈門台協副會長兼青委會主委啟達台享總經理范姜鋒22日在第八屆兩岸青年成長創業論壇上接受中評社記者採訪。談及在陸創業，他指出，祖國土地這麼大，每個地方都可以有發芽的種子。台灣光復的歷史中彰顯著中國人努力不懈、堅韌不屈的精神，也深刻影響和啟發了創業青年。



談及台青創業，范姜鋒表示，祖國大陸腹地足夠大，台青可以去任何合適的地方發展。他指出，每個地方的營商環境都有其特殊性。來大陸創業的台灣青年應當先認清自身能力、專長、需求，找到與自身相匹配的土壤扎根發展。



他也談到，台灣青年可以借鑒前輩們的一些經驗，通過交流交往及實地考察，加深對大陸的瞭解。“祖國土地這麼大，每個地方都可以有發芽的種子。”



今年是台灣光復80周年，范姜鋒說，我們紀念台灣光復80周年，不僅是紀念台灣回歸祖國，也是紀念從抗日到兩岸融合發展期間一代又一代人的努力。



范姜鋒指出，台灣光復的歷史值得兩岸廣泛紀念和發揚，讓更多台灣青年認識到歷史不能被遺忘，讓那些被“台獨”課綱影響的台灣青年瞭解正確史觀、瞭解兩岸關係的發展。



被問及台灣光復這段歷史對創業青年的啟發，范姜鋒說，台灣光復的歷史中彰顯著中國人努力不懈、堅韌不屈的精神。范姜鋒親歷了今年九三大閱兵，也參觀了諸多抗日紀念展覽，從中他看到一代一代中國人執著奔赴自己的堅持和理想。如今的青年選擇創業，也是出於理想，無論是為小我還是為家國，這種精神都難能可貴。“希望越來越多青年行動起來，除了為自身奮鬥，也為國家奮鬥！”