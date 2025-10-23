謝郁：台灣光復證明台灣主權歸屬不容置疑

中國現代國際關係研究院研究員謝郁在“大江論壇·第五屆智庫論壇”發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月23日電（記者 陳思遠）22日，由台盟中央主辦的“大江論壇·第五屆智庫論壇”在北京舉辦。中國現代國際關係研究院研究員謝郁就台灣光復的歷史與現實意義作主旨發言。



謝郁首先梳理了構成台灣回歸中國完整的法理鏈。1894年，日本發動侵略中國的甲午戰爭，次年迫使清朝政府割讓台灣及澎湖列島。1943年12月，中美英三國發表的《開羅宣言》，明確要求日本將竊取於中國的領土，包括台灣和澎湖列島歸還於中國。1945年7月，中美英三國共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》，重申“開羅宣言之條件必將實施”；同年9月，日本簽署《日本投降條款》，承諾“忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務”。1945年10月25日，中國政府向全世界鄭重宣告：“台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖”“恢復對台灣行使主權”，並在台北舉行“中國戰區台灣省受降儀式”，至此，台灣徹底擺脫了日本長達50年的殖民統治重新回到祖國的懷抱。



謝郁表示，台灣光復是包括台灣同胞在內的全體中華兒女贏得抗日戰爭勝利的重要成果，它展現了中華民族始終無法分割、永遠不能分離的血脈親情。台灣光復既是法律與事實的回歸，同時也是民族尊嚴的重塑。日本殖民期間在台大力推行“皇民化”教育，企圖消滅中華文化在台灣的傳承。光復後，台灣重新回歸祖國，漢語、漢字、傳統節日等中華文化符號得以復興，孔廟祭典、媽祖信仰等中華文化活動恢復，民族精神及認同重新凝聚。



謝郁指出，長期以來，為了遂行“台獨”分裂，在台灣推行“去中國化”，民進黨當局和“台獨”勢力否認兩岸同胞共同抗戰的歷史，美化殖民統治。此外，在其所謂“團結十講”中，賴清德偷換概念，抹殺二戰勝利成果，挑戰扭曲聯大第2758號決議，妄稱“台灣不屬於中國”、鼓吹“互不隸屬”，公然挑戰國際法權威，其行徑是對中華民族整體利益的公然背叛。

