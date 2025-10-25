大江智庫論壇：守護兩岸文化根脈　堅定促統

“大江論壇·第五屆智庫論壇”現場，兩岸學者出席論壇（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月25日電（記者 陳思遠 實習記者 邱韵）10月22日，“大江論壇·第五屆智庫論壇”在北京舉辦。論壇聚焦守護兩岸文化根脈、推進兩岸關係向前發展、歷史文脈傳承與兩岸文化認同、反“台獨”反干涉與維護台海和平四項議題，開展建設性對話，探討具有前瞻性、創新性、可行性的理論觀點、政策建議和路徑構想，形成參政議政建言成果，向兩岸社會各界傳遞理性聲音。



台盟湖北省委會主委劉江東主持講話致辭，全國政協常委、台盟中央副主席符之冠、重慶市政協副主席、台盟重慶市委會主席王昱、中國社科院台灣研究所原所長周志懷和台灣《觀察》雜誌發行人紀欣依次發言。



符之冠表示，台灣光復是中華兒女的共同榮光，不僅標誌著領土的回歸，更象徵著民族尊嚴的重塑和文化血脈的重續。然而民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，特別是強推“去中國化”，大搞文化教育“台獨”，扭曲青少年的國家觀、民族觀、文化觀、歷史觀，這些行徑既是對歷史的背叛，更是對民族情感的嚴重傷害。兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，我們要在一個中國原則和“九二共識”的基礎上，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。



王昱指出，當前台海局勢複雜嚴峻，民進黨煽動兩岸對立對抗，加緊推動倚外謀獨，以武謀獨，嚴重破壞兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞福祉。面對新形勢新挑戰，需要繼續貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述、新時代黨解決台灣問題的總體方略，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決回擊“台獨”的挑釁行徑，以實際行動捍衛國家主權和領土完整。



周志懷分享了對當前大陸的對台政策的頂層設計和與時俱進的五個看法：第一，強化對台政策頂層設計；第二，堅持對台政策的與時俱進；第三，積極拓寬國家統一的新的實踐路徑；第四，厚植國家和平統一的民意基礎；第五，加大必然統、必須統的台灣民心塑造工作，敢於鬥爭、善於鬥爭，有力維護了台海局勢穩定。



紀欣表示，台灣問題是因民族弱亂而產生，早應該隨著民族復興而終結，但台海兩岸關係受到台灣內部及國際形勢變化的影響，始終起伏轉折。民進黨當局企圖切斷兩岸同胞的連接，消除台灣民眾的中國意識，捏造出一套虛構的台獨史觀。但是，當前兩岸局勢也有樂觀的一面，應借力、使力、出謀劃策，加快統一的進程。

